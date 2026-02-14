Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 08:02 |
2077
6

Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом

В свое время Макаренко мог перейти в «россонери»

14 февраля 2026, 08:02 |
2077
6 Comments
Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Макаренко

Бывший полузащитник «Динамо Киев» Евгений Макаренко рассказал, что в свое время им интересовался «Милан», но в итоге трансфер так и не состоялся.

«Мне говорили, что я «Милану» не подошел, потому что Резо Чохонелидзе (на тот момент генеральный директор Динамо) дал мне не очень хороший профиль. В то время до такого сюра доходило.

Я пытаюсь вспомнить истории со вторым или третьим клубом, что там было, но с Резо я помню точно, потому что еще один клуб имел нашего игрока».

Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

По теме:
Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Милан не проигрывает 23 матча подряд в Серии А. Такое было в сезоне 1992/93
Динамо Киев Евгений Макаренко трансферы УПЛ трансферы АПЛ Резо Чохонелидзе Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Футбол | 13 февраля 2026, 07:02 0
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»

Тренер похвалил Стуани

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 13:03 23
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»

Владислав завершил выступления на Олимпиаде

Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Олимпийские игры | 13.02.2026, 08:14
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Х**н с ними всеми. Влад, для нас ты больше, чем чемпион
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.02.2026, 23:03
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Ренн – ПСЖ – 3:1. Как сыграл Забарный? Видео голов и обзор матча
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Муґунот Уух
Макаренко? і Мілан?..... ви жжотє
Ответить
+1
Денис Брегін
шось з тими грузінами динамівськими не то, чехолідзе,каладзе і інші.
Ответить
0
Перець
Ну чому,  на піку форми все було б можливо
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Почався час ахуїтєльних історій: Каладзе, Макаренко… Один клоун типу зупиняє війну, другий майже перейшов в «Мілан». Де Макаренко, а де «Мілан». Рівень Макаренка не підходив, щоб навіть мʼячі подавати в «Мілані». Можливо, ви з Миколенком переплутали?
Ответить
0
Gargantua
Макаренко всегда был не адекватен в плане своего величия
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 40
Зимние виды
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 4
Футбол
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 13
Олимпийские игры
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
Каха КАЛАДЗЕ: «Я поговорил с Шевченко. Но не могу найти ответ»»
12.02.2026, 08:11 17
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем