Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом
В свое время Макаренко мог перейти в «россонери»
Бывший полузащитник «Динамо Киев» Евгений Макаренко рассказал, что в свое время им интересовался «Милан», но в итоге трансфер так и не состоялся.
«Мне говорили, что я «Милану» не подошел, потому что Резо Чохонелидзе (на тот момент генеральный директор Динамо) дал мне не очень хороший профиль. В то время до такого сюра доходило.
Я пытаюсь вспомнить истории со вторым или третьим клубом, что там было, но с Резо я помню точно, потому что еще один клуб имел нашего игрока».
Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Стуани
Владислав завершил выступления на Олимпиаде