Гендиректор Динамо сорвал громкий трансфер между киевлянами и Миланом

Бывший полузащитник «Динамо Киев» Евгений Макаренко рассказал, что в свое время им интересовался «Милан», но в итоге трансфер так и не состоялся.

«Мне говорили, что я «Милану» не подошел, потому что Резо Чохонелидзе (на тот момент генеральный директор Динамо) дал мне не очень хороший профиль. В то время до такого сюра доходило.

Я пытаюсь вспомнить истории со вторым или третьим клубом, что там было, но с Резо я помню точно, потому что еще один клуб имел нашего игрока».

Ранее бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру.