«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Дисквалификация украинского полузащитника «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика из-за допингового скандала, связанного с употреблением мельдония, случилась в декабре 2024 года. Тем не менее, бывший наставник футболиста Игорь Леонов, который работал с футболистом в академии «Шахтера» и в киевском «Арсенале» верит, что игрок без проблем сможет вернуться в большой футбол.

– Дисквалификация Мудрика для меня это выглядит, как какая-то подстава, – сказал Леонов в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Да Бог, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. Но даже два года дисквалификации не станут проблемой для этого исполнителя, зная его характер.

Сейчас Михаилу 25, а это только начинается лучший возраст для футболиста. Он придерживается режима, с ним работают тренеры, но главное, что у него есть огромное желание вернуться еще сильнее. Так что на клубном уровне, а самое важное, в футболке сборной Украины он еще попортит нервы не одному сопернику.