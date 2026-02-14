Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
14 февраля 2026, 09:30 | Обновлено 14 февраля 2026, 09:31
6

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам

6 Comments
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
УАФ. Михаил Мудрик

Дисквалификация украинского полузащитника «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика из-за допингового скандала, связанного с употреблением мельдония, случилась в декабре 2024 года. Тем не менее, бывший наставник футболиста Игорь Леонов, который работал с футболистом в академии «Шахтера» и в киевском «Арсенале» верит, что игрок без проблем сможет вернуться в большой футбол.

– Дисквалификация Мудрика для меня это выглядит, как какая-то подстава, – сказал Леонов в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Да Бог, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. Но даже два года дисквалификации не станут проблемой для этого исполнителя, зная его характер.

Сейчас Михаилу 25, а это только начинается лучший возраст для футболиста. Он придерживается режима, с ним работают тренеры, но главное, что у него есть огромное желание вернуться еще сильнее. Так что на клубном уровне, а самое важное, в футболке сборной Украины он еще попортит нервы не одному сопернику.

По теме:
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Вирт оценил календарь и шансы сборной Украины в Лиге наций
Хет-трик Нету помог Челси уничтожить Халл Сити в 1/16 финала Кубка Англии
Игорь Леонов Михаил Мудрик сборная Украины по футболу дисквалификация Челси Шахтер Донецк Арсенал Киев
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Віталій Ткачук
А хто його ризикне підписати? Хіба якась третя ліга, і не факт що топового чемпіонату.
+2
Artem_Ponomar
навіть якщо він підтримує форму йому буде все одно дуже важко повертатися
+1
Markus Bob
2 года без футбола - это огромная проблема.
0
Микола Унгурян
поки що 4 роки світить, а не 2, хоча в його віці і після 4 років можна відіграти втрачене 
0
Chemp83
мудрік буде грати в россії  за збірну Україну його не допустять грати 
