Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 10:39 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:02
383
1

Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру

14 февраля в 11:00 команды проведут спарринг на сборах в Турции

14 февраля 2026, 10:39 | Обновлено 14 февраля 2026, 11:02
383
1 Comments
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру
Коллаж Sport.ua. Игорь Костюк

Назван стартовый состав киевского Динамо на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо под руководством Игоря Костюка занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру

Динамо: Суркис, Тымчик, Попов, Захарченко, Караваев, Михайленко, Буяльский (кап), Яцык, Ярмоленко, Огундана, Герреро

Запас: Моргун, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Осипенко, Диалло

Инфографика

По теме:
Динамо – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Зимбру. Текстовая трансляция матча
Соперник из МЛС. Полесье проводит спарринг с Торонто
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ стартовые составы Игорь Костюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 13:03 26
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»

Владислав завершил выступления на Олимпиаде

Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Футбол | 14 февраля 2026, 07:49 1
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»
Энрике не сдержал эмоций после поражения ПСЖ: «Не позволю так делать»

Наставник парижского клуба уверен, что никто не может ставить себя выше клуба

Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Олимпийские игры | 13.02.2026, 14:09
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Футбол | 14.02.2026, 03:32
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Луис Энрике предупредил Сафонова. Не все так просто
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 13.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Це склад для "розігріву" у першому таймі ?
Ответить
0
Популярные новости
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 41
Зимние виды
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 144
Олимпийские игры
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
За Динамо сыграет новый футболист. У игрока сборной Украины – проблемы
13.02.2026, 06:32 3
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 183
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем