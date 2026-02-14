Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру
14 февраля в 11:00 команды проведут спарринг на сборах в Турции
Назван стартовый состав киевского Динамо на контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 11:00 встречаются Динамо Киев и команда Зимбру Кишинев из Молдовы.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо под руководством Игоря Костюка занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Зимбру
Динамо: Суркис, Тымчик, Попов, Захарченко, Караваев, Михайленко, Буяльский (кап), Яцык, Ярмоленко, Огундана, Герреро
Запас: Моргун, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Осипенко, Диалло
