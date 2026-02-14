Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
14.02.2026 12:30 - : -
Олимпия Любляна
Украина. Премьер лига
Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы

Поединок «Рух» – «Олимпия» состоится 14 февраля в 12:30

Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» завершает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Олимпия».

«Олимпия» выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении. В 2026 году команда провела три матча и одержала три победы. В турнирной таблице «Олимпия» занимает четвертое место.

Свой предыдущий спарринг «Рух» провел со словенским клубом «Бринье Гросупле». Команда Федыка забила первой, но в итоге проиграла 2:3.

Товарищеский матч. Словения. 14 февраля, 12:30

«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Олимпия Любляна стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
