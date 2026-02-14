Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы

«Рух» завершает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Олимпия».

«Олимпия» выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении. В 2026 году команда провела три матча и одержала три победы. В турнирной таблице «Олимпия» занимает четвертое место.

Свой предыдущий спарринг «Рух» провел со словенским клубом «Бринье Гросупле». Команда Федыка забила первой, но в итоге проиграла 2:3.

Товарищеский матч. Словения. 14 февраля, 12:30

«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения)