Рух проводит спарринг с клубом Олимпия. Стартовые составы
Поединок «Рух» – «Олимпия» состоится 14 февраля в 12:30
«Рух» завершает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка проведут спарринг со словенским клубом «Олимпия».
«Олимпия» выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении. В 2026 году команда провела три матча и одержала три победы. В турнирной таблице «Олимпия» занимает четвертое место.
Свой предыдущий спарринг «Рух» провел со словенским клубом «Бринье Гросупле». Команда Федыка забила первой, но в итоге проиграла 2:3.
Товарищеский матч. Словения. 14 февраля, 12:30
«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
CAS не удовлетворил иск украинца
Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»