Потеря для Гвардиолы. Топ-футболисту Манчестер Сити грозит дисквалификация
Комментарий Родри о работе главного арбитра не понравился Футбольной ассоциации Англии
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри может быть дисквалифицирован Футбольной ассоциацией после обвинения в неподобающем поведении через комментарии о судьях Премьер-лиги.
После матча против «Тоттенгема» (2:2), который сосый состоялся 1 февраля, испанский полузащитник признался, что недоволен некоторыми решениями главного арбитра:
«Я знаю, что мы выиграли слишком много, и люди не хотят, чтобы мы побеждали дальше, но судья должен быть нейтральным, и, честно говоря, для меня это несправедливо», – сказал Родри.
«Это несправедливо, ведь мы так упорно работаем в таких ситуациях, а теперь, чтобы принимать эти решения, нам нужно двигаться дальше».
До 18 февраля Родри должен объяснить свою критику в сторону главного арбитра Роберата Джонса, после чего ассоциация примет окончательный вердикт. Испанцу грозит несколько матчей дисквалификации, однако окончательное наказание будет зависеть от объяснений опытного полузащитника.
В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел 20 матчей, в которых забил один гол. Контракт Родри заканчивается в июне 2027-го, а его трансферная стоимость составляет 75 млн евро.
