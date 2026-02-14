Полесье в товарищеском матче проиграло Торонто
Поединок «Полесье» – «Торонто» завершился со счетом 1:2
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня проведут два контрольных матча.
Первым соперником житомирского клуба стал «Торонто» из МЛС.
Встреча завершилась победой канадского клуба со счетом 2:1. Единственный гол в составе «Полесья» забил Максим Брагару
Второй спарринг за день «Полесье» сыграет в 17:00. Соперником станет клуб «Брно» из Чехии.
Товарищеский матч. Испания. 14 февраля
«Полесье» (Украина) – «Торонто» (Канада) – 1:2
