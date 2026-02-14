Завершили сборы поражением. Рух в спарринге уступил Олимпии

«Рух» завершает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка провели спарринг со словенским клубом «Олимпия».

Начало матча прошло в обоюдных атаках, но первой забила «Олимпия». Счет на 26-й минуте забил Бланко.

На 76-й минуте Митровски реализовал пенальти, сделав счет 2:0 в пользу словенского клуба. «Рух» ответил только голом Ивана Денисова.

Товарищеский матч. Словения. 14 февраля

«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения) – 1:2

Голы: И. Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пенальти).

«Рух»: Клименко (Воробьев, 74), Рейляну (Касарда, 51), К. Денисов, Рыбак, Тутти (И. Денисов, 46), Слива, Левицкий, Квас (Тутти, 77), Бойко, Себро, Ясинский

