Завершили сборы поражением. Рух в спарринге уступил Олимпии

Поединок «Рух» – «Олимпия» закончился со счетом 1:2
«Рух» завершает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка провели спарринг со словенским клубом «Олимпия».
Начало матча прошло в обоюдных атаках, но первой забила «Олимпия». Счет на 26-й минуте забил Бланко.
На 76-й минуте Митровски реализовал пенальти, сделав счет 2:0 в пользу словенского клуба. «Рух» ответил только голом Ивана Денисова.
Товарищеский матч. Словения. 14 февраля
«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения) – 1:2
Голы: И. Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пенальти).
«Рух»: Клименко (Воробьев, 74), Рейляну (Касарда, 51), К. Денисов, Рыбак, Тутти (И. Денисов, 46), Слива, Левицкий, Квас (Тутти, 77), Бойко, Себро, Ясинский
Видеозапись матча
