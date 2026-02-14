Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
14 февраля в 16:00 команды проведут товарищеский матч на сборах в Турции
Назван стартовый состав Динамо на заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против РФШ
Динамо: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Пономаренко
Запас: Игнатенко, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Осипенко, Диалло, Дикий
