  Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 15:47 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:58
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ

14 февраля в 16:00 команды проведут товарищеский матч на сборах в Турции

Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Коллаж Sport.ua. Игорь Костюк

Назван стартовый состав Динамо на заключительный контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против РФШ

Динамо: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Редушко, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тиаре, Бленуце, Рубчинский, Осипенко, Диалло, Дикий

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
