Забили пять мячей. Буковина в товарищеском матче разгромила Прикарпатье
Поединок «Прикарпатье» – «Буковина» завершился со счетом 0:5
«Прикарпатье» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды провели спарринг.
«Буковина» могла выходить вперед уже на 4-й минуте. Но Богдан Бойчук не реализовал пенальти. Впрочем, через десять минут Иван Тищенко все же открыл счет.
Во втором тайме в ворота «Прикарпатья» влетело еще четыре мяча. Авторами голов стали Евгений Подлепенец, Олег Кожушко, Дмитрий Шинкаренко и снова Иван Тищенко.
Товарищеский матч. Ивано-Франковск. 14 февраля
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5
Голы: Тищенко, 14, 73, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Шинкаренко, 90+1
«Прикарпатье» (стартовый состав): Бобинец, Жмуйда, Швец, Француз, Процив, Михальчук, Цюцюра (к), Беспалько, Стадник, Трофимюк, ИНП.
Буковина (стартовый состав): Каневцев, Гакман, Бусько, Безуглый, Сакив, Тищенко, Бойчук (к), Гамолов, Подлепенец, Шинкаренко, Кожушко.
Видеозапись матча
