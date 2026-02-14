Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забили пять мячей. Буковина в товарищеском матче разгромила Прикарпатье
Товарищеские матчи
Прикарпатье
14.02.2026 12:00 – FT 0 : 5
Буковина
Украина. Первая лига
Забили пять мячей. Буковина в товарищеском матче разгромила Прикарпатье

Поединок «Прикарпатье» – «Буковина» завершился со счетом 0:5

Забили пять мячей. Буковина в товарищеском матче разгромила Прикарпатье
ФК Буковина

«Прикарпатье» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды провели спарринг.

«Буковина» могла выходить вперед уже на 4-й минуте. Но Богдан Бойчук не реализовал пенальти. Впрочем, через десять минут Иван Тищенко все же открыл счет.

Во втором тайме в ворота «Прикарпатья» влетело еще четыре мяча. Авторами голов стали Евгений Подлепенец, Олег Кожушко, Дмитрий Шинкаренко и снова Иван Тищенко.

Товарищеский матч. Ивано-Франковск. 14 февраля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Тищенко, 14, 73, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Шинкаренко, 90+1

«Прикарпатье» (стартовый состав): Бобинец, Жмуйда, Швец, Француз, Процив, Михальчук, Цюцюра (к), Беспалько, Стадник, Трофимюк, ИНП.

Буковина (стартовый состав): Каневцев, Гакман, Бусько, Безуглый, Сакив, Тищенко, Бойчук (к), Гамолов, Подлепенец, Шинкаренко, Кожушко.

Видеозапись матча


Динамо – РФШ. Текстовая трансляция. LIVE
Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно
Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)
учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Иван Тищенко Евгений Подлепенец Олег Кожушко Дмитрий Шинкаренко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
