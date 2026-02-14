Забили пять мячей. Буковина в товарищеском матче разгромила Прикарпатье

«Прикарпатье» и «Буковина» продолжают подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах. В субботу, 14 февраля, команды провели спарринг.

«Буковина» могла выходить вперед уже на 4-й минуте. Но Богдан Бойчук не реализовал пенальти. Впрочем, через десять минут Иван Тищенко все же открыл счет.

Во втором тайме в ворота «Прикарпатья» влетело еще четыре мяча. Авторами голов стали Евгений Подлепенец, Олег Кожушко, Дмитрий Шинкаренко и снова Иван Тищенко.



Товарищеский матч. Ивано-Франковск. 14 февраля

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Буковина» (Черновцы) – 0:5

Голы: Тищенко, 14, 73, Подлепенец, 63, Кожушко, 67, Шинкаренко, 90+1

«Прикарпатье» (стартовый состав): Бобинец, Жмуйда, Швец, Француз, Процив, Михальчук, Цюцюра (к), Беспалько, Стадник, Трофимюк, ИНП.

Буковина (стартовый состав): Каневцев, Гакман, Бусько, Безуглый, Сакив, Тищенко, Бойчук (к), Гамолов, Подлепенец, Шинкаренко, Кожушко.

Видеозапись матча