Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно

«Полесье» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют с чешским клубом «Брно».

Соперник «Полесья» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав в 16 матчах 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение).

Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее команда со счетом 1:2 проиграла «Торонто».

Товарищеский матч. Испания. 14 февраля, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Брно» (Чехия)

Трансляция матча не запланирована