Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно
Товарищеские матчи
Полесье
14.02.2026 17:00 - : -
Брно
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 16:14 |
124
0

Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно

Поединок «Полесье» – «Брно» состоится 14 февраля в 17:00 по Киеву

14 февраля 2026, 16:14 |
124
0
Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно
ФК Полесье

«Полесье» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют с чешским клубом «Брно».

Соперник «Полесья» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав в 16 матчах 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение).

Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее команда со счетом 1:2 проиграла «Торонто».

Товарищеский матч. Испания. 14 февраля, 17:00

«Полесье» (Украина) – «Брно» (Чехия)

Трансляция матча не запланирована

По теме:
Сергей ШИЩЕНКО: «Второй тайм получился гораздо лучше»
Динамо – РФШ. Текстовая трансляция. LIVE
Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14 февраля 2026, 08:12 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14 февраля 2026, 09:30 11
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Бокс | 14.02.2026, 02:44
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Футбол | 14.02.2026, 15:33
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Футбол | 14.02.2026, 06:32
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 11
Футбол
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 6
Олимпийские игры
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
13.02.2026, 05:42 187
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем