Заключительный спарринг на сборах. Полесье играет с Брно
Поединок «Полесье» – «Брно» состоится 14 февраля в 17:00 по Киеву
«Полесье» завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В субботу, 14 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграют с чешским клубом «Брно».
Соперник «Полесья» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав в 16 матчах 41 очко (13 побед, 2 ничьи и одно поражение).
Для «Полесья» это будет второй спарринг за день. Ранее команда со счетом 1:2 проиграла «Торонто».
Товарищеский матч. Испания. 14 февраля, 17:00
«Полесье» (Украина) – «Брно» (Чехия)
Трансляция матча не запланирована
