Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом

«Кудровка» завершает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 14 февраля, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Первоначально поединок должен был состояться 12 февраля. Но из-за неблагоприятных погодных условий игру перенесли на день.

Не состоялся матч и 13 февраля. И вновь сыграть помешала погода.

Команды не стали совсем отказываться от спарринга и сыграли 14 февраля.

Поединок завершился победой «Кудровки» со счетом 1:0. Решающий гол на 89-й минуте забил Антон Демченко, реализовав пенальти.

Товарищеский матч. Турция. 14 февраля

«Кудровка» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:0

Гол: Демченко, 89, (пенальти)