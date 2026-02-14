Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом
Поединок дважды отменяли
«Кудровка» завершает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 14 февраля, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.
Первоначально поединок должен был состояться 12 февраля. Но из-за неблагоприятных погодных условий игру перенесли на день.
Не состоялся матч и 13 февраля. И вновь сыграть помешала погода.
Команды не стали совсем отказываться от спарринга и сыграли 14 февраля.
Поединок завершился победой «Кудровки» со счетом 1:0. Решающий гол на 89-й минуте забил Антон Демченко, реализовав пенальти.
Товарищеский матч. Турция. 14 февраля
«Кудровка» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:0
Гол: Демченко, 89, (пенальти)
