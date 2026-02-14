Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом
Товарищеские матчи
Кудровка
14.02.2026 10:00 – FT 1 : 0
Токтогул
Украина. Премьер лига
Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом

Поединок дважды отменяли

ФК Кудровка

«Кудровка» завершает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 14 февраля, команда сыграла товарищеский матч с клубом «Токтогул» из Кыргызстана.

Первоначально поединок должен был состояться 12 февраля. Но из-за неблагоприятных погодных условий игру перенесли на день.

Не состоялся матч и 13 февраля. И вновь сыграть помешала погода.

Команды не стали совсем отказываться от спарринга и сыграли 14 февраля.

Поединок завершился победой «Кудровки» со счетом 1:0. Решающий гол на 89-й минуте забил Антон Демченко, реализовав пенальти.

Товарищеский матч. Турция. 14 февраля

«Кудровка» (Украина) – «Токтогул» (Кыргызстан) – 1:0

Гол: Демченко, 89, (пенальти)

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
