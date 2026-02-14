Украина. Премьер лига14 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:37
ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ
Форвард киевской команды сам и заработал 11-метровый
14 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:37
Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.
На 86-й минуте Динамо удвоило перевес в счете (2:0).
Форвард Матвей Пономаренко реализовал пенальти, который сам и заработал.
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 86 мин (пен)
Видеозапись матча
