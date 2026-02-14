Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:37
281
0

ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ

Форвард киевской команды сам и заработал 11-метровый

14 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:37
281
0
ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ
ФК Динамо

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте Динамо удвоило перевес в счете (2:0).

Форвард Матвей Пономаренко реализовал пенальти, который сам и заработал.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 86 мин (пен)

Видеозапись матча

По теме:
Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Победный финиш сборов. Динамо попрощалось с Турцией победой над РФШ
Многострадальный матч. Кудровка все же сыграла с Токтогулом
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ РФШ Рига Динамо - РФШ Матвей Пономаренко пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14 февраля 2026, 08:12 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Футбол | 14.02.2026, 05:02
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Футбол | 14.02.2026, 12:53
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Безумный матч на сборах. Динамо перестреляло Зимбру, пропустив три гола
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Футбол | 14.02.2026, 15:47
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Последний спарринг. Костюк определил стартовый состав Динамо на игру с РФШ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 48
Зимние виды
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
Евгений ПРОНИН: «Процесс Гераскевича против МОК и IBSF завершен»
13.02.2026, 14:09
Олимпийские игры
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 9
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем