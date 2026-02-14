ВИДЕО. Пономаренко с пенальти удвоил перевес Динамо над РФШ

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте Динамо удвоило перевес в счете (2:0).

Форвард Матвей Пономаренко реализовал пенальти, который сам и заработал.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 86 мин (пен)

Видеозапись матча