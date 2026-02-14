Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С красной Мораты. Комо сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Чемпионат Италии
Комо
14.02.2026 16:00 – FT 1 : 2
Фиорентина
Италия
14 февраля 2026, 18:10 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:47
С красной Мораты. Комо сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

«Фиорентина» переиграла команду Сеска Фабрегаса

С красной Мораты. Комо сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

В субботу, 14 февраля. в матче 25-го тура чемпионата Италии встретились «Комо» и «Фиорентина».

Команды сыграли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля подошли в матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение со счетом 2:1. Победу «фиалкам» принесли голы Фаджоли и Кина.

На 82-й минуте красную карточку получил нападающий «Комо» Альваро Мората.

С 41 пунктом «Комо» занимает шестое место. «Фиорентина» с 21 очком – 17-я.

Серия А. 25-й тур

Комо – Фиорентина – 1:2

Голы: Паризи, 77 (автогол) – Фаджоли, 31, Кин, 57 (пенальти)

Удаление: Мората, 82

Видео голов и обзор матча:

Фото матча:

События матча

89’
Альваро Мората (Комо) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Автогол забил Фабиано Паризи (Фиорентина).
70’
Паоло Ваноли (Фиорентина) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Мойзе Кин (Фиорентина).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Фаджоли (Фиорентина).
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
