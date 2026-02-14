С красной Мораты. Комо сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
«Фиорентина» переиграла команду Сеска Фабрегаса
В субботу, 14 февраля. в матче 25-го тура чемпионата Италии встретились «Комо» и «Фиорентина».
Команды сыграли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля подошли в матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение со счетом 2:1. Победу «фиалкам» принесли голы Фаджоли и Кина.
На 82-й минуте красную карточку получил нападающий «Комо» Альваро Мората.
С 41 пунктом «Комо» занимает шестое место. «Фиорентина» с 21 очком – 17-я.
Серия А. 25-й тур
Комо – Фиорентина – 1:2
Голы: Паризи, 77 (автогол) – Фаджоли, 31, Кин, 57 (пенальти)
Удаление: Мората, 82
Видео голов и обзор матча:
Фото матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хочет выиграть евротрофей
Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам