С красной Мораты. Комо сенсационно потерял очки в чемпионате Италии

В субботу, 14 февраля. в матче 25-го тура чемпионата Италии встретились «Комо» и «Фиорентина».

Команды сыграли на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.

Хозяева поля подошли в матчу в статусе фаворита, но потерпели поражение со счетом 2:1. Победу «фиалкам» принесли голы Фаджоли и Кина.

На 82-й минуте красную карточку получил нападающий «Комо» Альваро Мората.

С 41 пунктом «Комо» занимает шестое место. «Фиорентина» с 21 очком – 17-я.

Серия А. 25-й тур

Комо – Фиорентина – 1:2

Голы: Паризи, 77 (автогол) – Фаджоли, 31, Кин, 57 (пенальти)

Удаление: Мората, 82

Видео голов и обзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

