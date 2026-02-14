Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Манчестер Сити
14.02.2026 17:00 – FT 2 : 0
Солфорд Сити
Англия
14 февраля 2026, 18:58 | Обновлено 14 февраля 2026, 19:44
Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в 1/8 финала Кубка Англии

Состоялись матчи 1/16 финала английского кубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В поединке 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Солфорд Сити» со счетом 2:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Команда АПЛ быстро открыла счет – уже на 6-й минуте защитник гостей Алфи Доррингтон срезал мяч в свои ворота. После перерыва хозяева контролировали ход игры, а на 81-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество и снял вопрос о победителе.

На предыдущей стадии «Манчестер Сити» разгромил «Эксетер Сити» (10:1), а «Солфорд Сити» одолел «Суиндон Таун» (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующим обладателем Кубка Англии является «Кристал Пэлас», который в прошлом году в финале минимально обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

Выход в 1/8 финала национального кубка также оформили «Мансфилд», «Норвич» и «Саутгемптон».

Кубок Англии. 1/16 финала.

Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0
Голы: Доррингтон, 6 (аг), Гейи, 81.

Бернли – Мансфилд – 1:2
Голы: Лоран, 21 – Оутс, 53, Рид, 80.

Норвич – Вест Бромвич – 3:1
Голы: Магома, 31, Кримен, 82, Туре, 90+3 – Маджа, 68.

Саутгемптон – Лестер – 2:1
Голи: Ларин, 45+1 (п), Бри, 109 – Скипп, 52.

Солфорд Сити Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Бернли Мансфилд Таун Норвич Вест Бромвич
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
