  4. Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Манчестер Сити
14.02.2026 17:00 - : -
Солфорд Сити
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 14 февраля в 17:00 по Киеву

Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Манчестер Сити

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Солфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Для «горожан» текущий сезон проходит достаточно успешно. За 26 туров чемпионата Англии коллективу удалось получить 53 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Арсенала», совсем не велико – 4 очка. В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» деклассировал «Эксетер» со счетом 10:1. Кроме того, манчестерцы квалифицировались в финал Кубка лиги, где встретятся с лондонским «Арсеналом».

Также англичане показывают хорошие результаты в Лиге чемпионов. За 8 раундов турнира «Манчестер Сити» завоевал 16 очков, чего было достаточно, чтобы квалифицироваться в плей-офф.

Солфорд

Довольно неплохо проходит сезон и для «Солфорда», которым сейчас владеют легенды «Манчестер Юнайтед». За 29 туров Второй лиги (4-й по силе английский дивизион) клубу удалось набрать 52 очка, пока позволяют занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. На данный момент команда находится в зоне плей-офф, а от лидера «Бромли» ее отделяет 10 пунктов.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии коллектив выбил «Линкольн», «Лейтон Ориент» и «Свидон».

Личные встречи

Команды встречались между собой только один раз – в 1/32 финала Кубка Англии в прошлом сезоне. Тогда победу со счетом 8:0 одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

  • За последние 6 матчей «Манчестер Сити» одержал 5 побед.
  • «Манчестер Сити» забил 54 гола в текущем сезоне чемпионата Англии – лучший результат среди всех команд.
  • В каждом из 4 предыдущих матчей «МС» было забито больше 2.5 гола.
  • В последних 7-х играх «Солфорд» лишь дважды сохранил ворота сухими.

Прогноз

Учитывая разницу в статусах команд, можно предположить, что в матче будет забито большое количество голов. Потому я и поставлю на тотал больше 4 (с коэффициентом 1.5 по линии БК betking).

