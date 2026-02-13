Санта-Клара – Бенфика – 1:2. Как пропустил Трубин? Видео голов, обзор матча
Поединок 22-го тура чемпионата Португалии завершился минимальной победой «орлов»
В матче 22-го тура чемпионата Португалии, который стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени, встретились «Санта-Клара» и «Бенфика».
Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и продолжают преследовать «Спортинг» и «Порту», который разместились на первых двух позициях.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, полузащитник Георгий Судаков появился на поле на 79-й минуте.
«Бенфика» продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Португалии – в активе лиссабонского клуба 15 побед и семь ничьих.
В следующем матче, который состоится 17 февраля, «орлы» сыграют в Лиге чемпионов против мадридского «Реала». Первый поединок раунда плей-офф начнется в 22:00 по киевскому времени.
Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля
Санта-Клара – Бенфика – 1:2
Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Витор, 38 (автогол)
Видеообзор матча:
События матча
