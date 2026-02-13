Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Санта-Клара – Бенфика – 1:2. Как пропустил Трубин? Видео голов, обзор матча
Чемпионат Португалии
Санта Клара
13.02.2026 20:30 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 февраля 2026, 23:07 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:43
965
0

Санта-Клара – Бенфика – 1:2. Как пропустил Трубин? Видео голов, обзор матча

Поединок 22-го тура чемпионата Португалии завершился минимальной победой «орлов»

13 февраля 2026, 23:07 | Обновлено 13 февраля 2026, 23:43
965
0
Санта-Клара – Бенфика – 1:2. Как пропустил Трубин? Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

В матче 22-го тура чемпионата Португалии, который стартовал 13 февраля в 20:30 по киевскому времени, встретились «Санта-Клара» и «Бенфика».

Подопечные Жозе Моуриньо одолели соперника с минимальным счетом 2:1 и продолжают преследовать «Спортинг» и «Порту», который разместились на первых двух позициях.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, полузащитник Георгий Судаков появился на поле на 79-й минуте.

«Бенфика» продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне чемпионата Португалии – в активе лиссабонского клуба 15 побед и семь ничьих.

В следующем матче, который состоится 17 февраля, «орлы» сыграют в Лиге чемпионов против мадридского «Реала». Первый поединок раунда плей-офф начнется в 22:00 по киевскому времени.

Чемпионат Португалии, 22-й тур. 13 февраля

Санта-Клара Бенфика 1:2

Голы: Пасиенсия, 47 – Павлидис, 16, Пауло Витор, 38 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

90’
Лукас Соареш (Санта Клара) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Пасьенса (Санта Клара), асcист Klismahn.
38’
ГОЛ ! Автогол забил Пауло Виктор (Санта Клара), асcист Вангелис Павлидис.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Томаш Араужу.
По теме:
Трубин стал первым украинцем, сыгравшим 80 матчей в чемпионате Португалии
Бенфика одолела Санта-Клару с Трубиным в старте. Судаков вышел на замену
Чемпионат Турции: разгром от Галатасарая и хет-трик Икарди
Санта-Клара Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13 февраля 2026, 05:42 175
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе

Василий Зима подчеркнул, что киевляне во время матча общаются на русском

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 13 февраля 2026, 21:42 4
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину

Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина

Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Олимпийские игры | 13.02.2026, 04:32
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13.02.2026, 08:44
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Футбол | 13.02.2026, 17:57
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Сухарь под конец сборов. Шахтер разгромил Рустави в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 12
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 11
Бокс
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 13
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 150
Олимпийские игры
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем