Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльче и Осасуна разошлись миром в чемпионате Испании
Чемпионат Испании
Эльче
13.02.2026 22:00 – FT 0 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 февраля 2026, 23:57 |
11
0

Эльче и Осасуна разошлись миром в чемпионате Испании

Команды на двоих не забили ни гола

13 февраля 2026, 23:57 |
11
0
Эльче и Осасуна разошлись миром в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 13 февраля, в матче 24-го тура Ла Лиги встретились «Эльче» и «Осасуна».

Матч прошел на «Эстадио Мартинез Валеро» в Эльче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На двоих команды за 90 минут не забили ни гола и разошлись вничью – 0:0.

С 30 очками «Осасуна» занимает девятое место. «Эльче» с 25 пунктами – 14-й.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Эльче – Осасуна – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Винисиуса на 0:4 Барселоны взорвала сеть
Эльче – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона потерпела самое тяжелое поражение под руководством Флика
Ла Лига Эльче Осасуна чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Бокс | 13 февраля 2026, 08:44 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»

Британец – о Нике Болле

Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Футбол | 13 февраля 2026, 14:57 10
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу
Удержали преимущество. Шахтер в голевой перестрелке победил Дилу

Команда Арды Турана вела в счете в три мяча, пропустив дважды

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 13.02.2026, 21:02
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Футбол | 13.02.2026, 09:04
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Зимние виды | 13.02.2026, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 12
Футбол
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 13
Олимпийские игры
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
Рекорд украинских саночниц и первый хоккейный шок. Как прошел 5-й день ОИ
12.02.2026, 09:21 4
Олимпийские игры
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 5
Олимпийские игры
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 3
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем