Эльче и Осасуна разошлись миром в чемпионате Испании

В пятницу, 13 февраля, в матче 24-го тура Ла Лиги встретились «Эльче» и «Осасуна».

Матч прошел на «Эстадио Мартинез Валеро» в Эльче.

На двоих команды за 90 минут не забили ни гола и разошлись вничью – 0:0.

С 30 очками «Осасуна» занимает девятое место. «Эльче» с 25 пунктами – 14-й.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Эльче – Осасуна – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

