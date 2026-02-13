Испания13 февраля 2026, 23:57 |
Эльче и Осасуна разошлись миром в чемпионате Испании
Команды на двоих не забили ни гола
В пятницу, 13 февраля, в матче 24-го тура Ла Лиги встретились «Эльче» и «Осасуна».
Матч прошел на «Эстадио Мартинез Валеро» в Эльче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На двоих команды за 90 минут не забили ни гола и разошлись вничью – 0:0.
С 30 очками «Осасуна» занимает девятое место. «Эльче» с 25 пунктами – 14-й.
Чемпионат Испании. 24-й тур
Эльче – Осасуна – 0:0
Фото матча:
