Капитан Барселоны разнес арбитра после фиаско с Атлетико: «Скандал...»

Кубок Испании
13 февраля 2026, 09:06 | Обновлено 13 февраля 2026, 09:21
Френки де Йонг не понимает, почему отменили гол Пау Кубарси

Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Капитан Барселоны Френки де Йонг раскритиковал арбитра после игры против Атлетико в первом полуфинальном матче Кубка Испании, где каталонцы разгромно уступили (0:4).

«Сложно что-либо комментировать. Нам сказали, что система сломалась. Это было удивительно… Скандал», – заявил Френки де Йонг после игры.

На 52 минуте игры после длительного просмотра видеоповтора главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил взятие ворот, которое оформил Пау Кубарси, зафиксировав офсайд.

Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится во вторник, 3 марта. Стартовый свисток на Камп Ноу раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Френки де Йонг Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Пау Кубарси VAR
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
