Капитан Барселоны разнес арбитра после фиаско с Атлетико: «Скандал...»

Капитан Барселоны Френки де Йонг раскритиковал арбитра после игры против Атлетико в первом полуфинальном матче Кубка Испании, где каталонцы разгромно уступили (0:4).

«Сложно что-либо комментировать. Нам сказали, что система сломалась. Это было удивительно… Скандал», – заявил Френки де Йонг после игры.

На 52 минуте игры после длительного просмотра видеоповтора главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра отменил взятие ворот, которое оформил Пау Кубарси, зафиксировав офсайд.

Ответный матч между Барселоной и Атлетико состоится во вторник, 3 марта. Стартовый свисток на Камп Ноу раздастся в 22:00 по киевскому времени.