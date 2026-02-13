Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Барселона – 4:0. Как Гарсия забил сам себе? Видео голов и обзор
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
12.02.2026 22:00 – FT 4 : 0
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
13 февраля 2026, 03:19 | Обновлено 13 февраля 2026, 06:52
1832
2

Атлетико – Барселона – 4:0. Как Гарсия забил сам себе? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании

13 февраля 2026, 03:19 | Обновлено 13 февраля 2026, 06:52
1832
2 Comments
Атлетико – Барселона – 4:0. Как Гарсия забил сам себе? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для каталонцев все пошло не по плану еще на 6-й минуте, когда Эрик и Жоан Гарсии организовали автогол.

Ответный матч состоится 3 марта 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля
Атлетико – Барселона – 4:0
Голы: Эрик Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2
Удаление: Эрик Гарсия, 85 (Барселона)

События матча

85’
Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид), асcист Адемола Лукман.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Науэль Молина.
6’
ГОЛ ! Автогол забил Эрик Гарсия (Барселона).
По теме:
После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны
Голкипер Барселоны – один из аутсайдеров в Испании по голевым ошибкам
Скандальный момент в полуфинале: Симеоне провоцировал Ямаля
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Антуан Гризманн видео голов и обзор Атлетико - Барселона Хулиан Альварес Адемола Лукман автогол Эрик Гарсия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Футбол | 12 февраля 2026, 07:17 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»

Бывший тренер «Металлиста» – о том, почему харьковская команда так и не стала чемпионом

Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»
Футбол | 13 февраля 2026, 05:02 0
Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»
Зинедин ЗИДАН: «Ты с ума сошел? Там был Буффон»

Легендарный хавбек вспомнил свой культовый удар в финале ЧМ-2006

Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Футбол | 13.02.2026, 00:02
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Шок в кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12.02.2026, 09:40
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Бокс | 12.02.2026, 06:45
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
що відбувається? я канєшно п'ю пиво щас, але певно замало випив 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
11.02.2026, 11:05 7
Футбол
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
11.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 4
Футбол
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
Олимпийские лицемеры и шокирующий результат Марсака. Как прошел 4-й день ОИ
11.02.2026, 07:08 13
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем