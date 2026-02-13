Атлетико Мадрид

Атлетико – Барселона – 4:0. Как Гарсия забил сам себе? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании
В четверг, 12 февраля, в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Для каталонцев все пошло не по плану еще на 6-й минуте, когда Эрик и Жоан Гарсии организовали автогол.
Ответный матч состоится 3 марта 2026 года.
Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля
Атлетико – Барселона – 4:0
Голы: Эрик Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2
Удаление: Эрик Гарсия, 85 (Барселона)
События матча
