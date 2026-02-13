Атлетико Мадрид

В четверг, 12 февраля, в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретились мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Для каталонцев все пошло не по плану еще на 6-й минуте, когда Эрик и Жоан Гарсии организовали автогол.

Ответный матч состоится 3 марта 2026 года.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 12 февраля

Атлетико – Барселона – 4:0

Голы: Эрик Гарсия, 6 (автогол), Гризманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2

Удаление: Эрик Гарсия, 85 (Барселона)