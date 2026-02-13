ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины подписал очередных новичков

ФК Феникс-Мариуполь, квалифицировавшийся в 1/4 розыгрыша Кубка Украины, продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Середняк Первой лиги подписал защитника Назара Балабу и форварда Сергея Кисленко.

Азы футбола Назар Балаба овладевал детско-юношеской спортивной школой «Вереса» в родном Ровно и в академии киевского «Динамо». Играл за бело-синих в юношеском чемпионате Украины (U-19), а в прошлом году в начале марта подписал контракт с ровенским Вересом. В апреле 2025-го дебютировал в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против луганской «Зари».

Некоторое время на правах аренды был игроком тарасовской «ЮКСИ». Также опыт выступлений за юношеские сборные Украины возрастных категорий U-17 и U-19, в составе которых отмечался забитыми мячами.

Сергей Кисленко родился в Харьковской области, где и начал заниматься футболом. На взрослом уровне поиграл за ФК «Львов», ФК «Калуш», тернопольскую «Ниву», став одним из самых результативных голеадоров в ее истории, житомирское «Полесье», ФК «Звягель» и петровский «Ингулец».

Это уже не первые трансферы ФК Феникс-Мариуполь в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал контракты с Александром Черноморцем, Олегом Синицей, Андреем Кухаруком и Валерием Кучеровым.