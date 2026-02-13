Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины подписал очередных новичков
Кубок Украины
13 февраля 2026, 08:07 |
436
0

ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины подписал очередных новичков

ФК Феникс-Мариуполь подписал Назара Балабу и Сергея Кисленко

13 февраля 2026, 08:07 |
436
0
ОФИЦИАЛЬНО. Четвертьфиналист Кубка Украины подписал очередных новичков
ФК Феникс-Мариуполь

ФК Феникс-Мариуполь, квалифицировавшийся в 1/4 розыгрыша Кубка Украины, продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Середняк Первой лиги подписал защитника Назара Балабу и форварда Сергея Кисленко.

Азы футбола Назар Балаба овладевал детско-юношеской спортивной школой «Вереса» в родном Ровно и в академии киевского «Динамо». Играл за бело-синих в юношеском чемпионате Украины (U-19), а в прошлом году в начале марта подписал контракт с ровенским Вересом. В апреле 2025-го дебютировал в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против луганской «Зари».

Некоторое время на правах аренды был игроком тарасовской «ЮКСИ». Также опыт выступлений за юношеские сборные Украины возрастных категорий U-17 и U-19, в составе которых отмечался забитыми мячами.

Сергей Кисленко родился в Харьковской области, где и начал заниматься футболом. На взрослом уровне поиграл за ФК «Львов», ФК «Калуш», тернопольскую «Ниву», став одним из самых результативных голеадоров в ее истории, житомирское «Полесье», ФК «Звягель» и петровский «Ингулец».

Это уже не первые трансферы ФК Феникс-Мариуполь в зимнее межсезонье. Ранее клуб подписал контракты с Александром Черноморцем, Олегом Синицей, Андреем Кухаруком и Валерием Кучеровым.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ совершил очередной трансфер, подписав форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг нашел себе новый клуб
Назар Балаба Сергей Кисленко Феникс-Мариуполь Первая лига Украины трансферы Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер Барселоны – один из аутсайдеров в Испании по голевым ошибкам
Футбол | 13 февраля 2026, 05:16 0
Голкипер Барселоны – один из аутсайдеров в Испании по голевым ошибкам
Голкипер Барселоны – один из аутсайдеров в Испании по голевым ошибкам

Жоан Гарсия допустил четвертую результативную ошибку в текущем сезоне

Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Олимпийские игры | 13 февраля 2026, 02:00 2
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ

Sport.ua подводит итоги олимпийского дня, в начале которого МОК снял маску

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 12.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Футбол | 12.02.2026, 08:33
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Сборная Украины по футболу может досрочно остаться без Реброва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
12.02.2026, 10:16 153
Олимпийские игры
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
И сразу cенсация. Стартовал хоккейный турнир Олимпиады-2026
12.02.2026, 00:02 5
Олимпийские игры
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
Воспитаннику Шахтера и бывшему украинцу-предателю указали на дверь в россии
11.02.2026, 10:20 8
Футбол
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем