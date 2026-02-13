Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги наций-2026/27 для сборной Украины, которая вчера, 12 февраля состоялась в Брюсселе. Напомним, что соперниками «сине-желтых» стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

– Жеребьевку группового раунда Лиги наций для сборной Украины можно назвать неплохой, учитывая силу наших соперников, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Я отталкиваюсь от того, что в Лиге В образовались квартеты и посложнее, и полегче.

Сразу хочу отметить отрицательный момент. Если война, не дай Бог, будет продолжаться к следующей осени, то нам снова придется проводить домашние матчи вне родных стен, а это, как бы наша команда к этому не привыкла, уменьшает ее потенциал процентов на 10-15.

Сборные Венгрии и Грузии хоть и ниже рейтингом по сравнению с нашей команды, имеют в своем составе ярко выраженных лидеров, Доминика Собослаи и Хвичу Кварацхелию. Это, можно сказать, звезды европейского футбола. Именно с венграми и грузинами мы будем соперничать за первое место. Но в тоже время у этих оппонентов ограниченный выбор высококлассных исполнителей.

Что касается Северной Ирландий, то эта сборная дома не подарок. Эта команда, возможно, единственная в мире в составе которой нет игроков национальной сборной из местного чемпионата.

Турнир этот скоротечный, поэтому многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут наши лидеры. Хоть это и банально звучит, но важно обойтись без большого количества травм. В целом, если, подытожить, то «сине-желтым» вполне по силам выиграть эту группу.