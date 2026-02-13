Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Лига наций
13 февраля 2026, 09:22 |
2464
3

Олег Федорчук назвал главных конкурентов «сине-желтых» в борьбе за победу в группе

3 Comments
УАФ. Сборная Украины

Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги наций-2026/27 для сборной Украины, которая вчера, 12 февраля состоялась в Брюсселе. Напомним, что соперниками «сине-желтых» стали команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

– Жеребьевку группового раунда Лиги наций для сборной Украины можно назвать неплохой, учитывая силу наших соперников, – сказал Федорчук в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Я отталкиваюсь от того, что в Лиге В образовались квартеты и посложнее, и полегче.

Сразу хочу отметить отрицательный момент. Если война, не дай Бог, будет продолжаться к следующей осени, то нам снова придется проводить домашние матчи вне родных стен, а это, как бы наша команда к этому не привыкла, уменьшает ее потенциал процентов на 10-15.

Сборные Венгрии и Грузии хоть и ниже рейтингом по сравнению с нашей команды, имеют в своем составе ярко выраженных лидеров, Доминика Собослаи и Хвичу Кварацхелию. Это, можно сказать, звезды европейского футбола. Именно с венграми и грузинами мы будем соперничать за первое место. Но в тоже время у этих оппонентов ограниченный выбор высококлассных исполнителей.

Что касается Северной Ирландий, то эта сборная дома не подарок. Эта команда, возможно, единственная в мире в составе которой нет игроков национальной сборной из местного чемпионата.

Турнир этот скоротечный, поэтому многое будет зависеть от того, в каком состоянии будут наши лидеры. Хоть это и банально звучит, но важно обойтись без большого количества травм. В целом, если, подытожить, то «сине-желтым» вполне по силам выиграть эту группу.

По теме:
Йожеф САБО: «Матч с Украиной? Это марионетка путина, россия ему платит»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Соперники Украины будут пытаться бегать день и ночь»
ФОТО. У Лунина новое прозвище в Реале. Весьма неожиданное
Олег Федорчук Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров Доминик Собослаи Хвича Кварацхелия сборная Грузии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу жеребьевка Лиги наций
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 3
vovei
Когда этот Федорчук стал экспертом да еще известным?
0
kadaad .
Какая победа!? Будут бороться что бы не вылететь из группы В!!!!
-1
Singularis
3
-2
