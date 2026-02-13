Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
13.02.2026 13:00 - : -
Дила
Украина. Премьер лига
13 февраля 2026, 09:29 | Обновлено 13 февраля 2026, 09:50
Смотрите 13 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).

Видеотрансляция матча проводится на YouTube

Анонс матча

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Дила Гори
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
