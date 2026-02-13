Шахтер – Дила. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков).
Видеотрансляция матча проводится на YouTube
Анонс матча
