Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 10:23 | Обновлено 13 февраля 2026, 10:34
Жребий Лиги наций, Атлетико разромил Барселону, дисквалификация Гераскевича

Главные новости за 12 февраля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Гераскевич

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 февраля.

Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Команда Сергея Реброва будет выступать в группе B2 Дивизиона B

Шок в Кубке. Атлетико уничтожил Барселону в первом матче 1/2 финала
Полуфинальный матч Кубка Испании завершился со счетом 4:0

Арсенал потерял очки в чемпионской гонке. Ярмолюк сыграл за Брентфорд
Канониры не сумели выиграть лондонское дерби

ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг нашел себе новый клуб
Звездный англичанин будет выступать за Фейеноорд

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал защитника из Испании
Аладжи Оливейра заключил контракт с Эпицентром

Селби завоевал главный трофей турнира Championship League в родном Лестере
В финале английский снукерист обыграл китайца У Ицзе со счетом 3:1

Определен соперник Украины в Кубке Дэвиса после поражения Люксембургу
В сентябре сине-желтые сыграют со сборной Кипра во Второй Мировой группе

Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
МОК отстранил украинца за использование шлема памяти

Стало известно, за что на ОИ-2026 дисквалифицирован Гераскевич
Украинский скелетонист получил на руки решение IBSF

Скелетон. Кто лидирует на ОИ-2026 после дисквалификации Гераскевича
Британец Мэтт Уэстон дважды установил рекорд трассы

ОИ-2026. Сборная Украины заняла 6-е место в эстафете по санному спорту
В топ-3 в этой дисциплине вошли сборные Германии, Австрии и Италии

Абсолютно одинаковые баллы. В фристайле определен чемпион ОИ в могуле
Золотую медаль завоевал австралиец Купер Вудс

Определены победитель и призеры ОИ-2026 в сноуборд-кроссе среди мужчин
Олимпийским чемпионом стал представитель Австрии Алессандро Хеммерле

Сноубординг. Определены победительница и призеры ОИ в дисциплине хафпайп
Олимпийской чемпионкой стала Чой Гаон, спортсменка из Южной Кореи

Золото в 35 лет. Бриньоне выиграла гонку на ОИ, украинка не финишировала
Федерика ждала много лет олимпийскую победу и выиграла супергигант

Эталон ничтожности. Как прошел 6-й день ОИ
Итоги олимпийского дня, в начале которого МОК снял маску

Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Италия имеет 6 золотых медалей, на одну меньше, чем получила Норвегия

Баптистелла в Металлисте 1925: необычный и очень амбициозный шаг Харькова
В УПЛ переехал крайне неординарный и точно невероятно талантливый бразилец

Погоня Ман Сити, отставки у Шпор и НФ, ассист Степанова, неудача Свитолиной
Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
Два спарринга Динамо, прес-конференция Шевченко, первый гол Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
