10 февраля 2026, 11:39 | Обновлено 10 февраля 2026, 11:54
Два спарринга Динамо, прес-конференция Шевченко, первый гол Зинченко

Главные новости за 9 февраля на Sport.ua

ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 9 февраля.

1A. Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Во втором спарринге игрового дня киевская команда обыграла Иберию 1999

1B. Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Счет открыл Морозко, а у динамовцев голы забили Михайленко и Диалло

2A. Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри
Матч Серии A завершился со счетом 2:0

2B. 3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
Матч чемпионата Испании завершился со счетом 4:1

3A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока идет война, мы против возвращения россиян в футбол»
Что сказал президент УАФ во время пресс-конференции

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Новым тренером женской сборной Украины стала Ия Андрущак

4A. ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Александр отметился голом в товарищеском матче против Телстара

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер из УПЛ перешел в зарубежный клуб
Эрен Айдин сменил Верес на Зиру из Азербайджана

5. Ястремская выиграла стартовый матч супертурнира в Дохе и вышла на Свитолину
Даяна в трех сетах вырвала победу у Кристины Букши в 1/32 финала WTA 1000

6A. ОИ-2026. В фристайле определены чемпион и призеры в женском слоупстайле
Ранее украинская спортсменка Катерина Коцар не прошла квалификацию

6B. Сноубординг. Определена чемпионка ОИ-2026 в биг-эйре среди женщин
Золото завоевала Кокомо Мурасе, представительница Японии

7A. Санный спорт. Туницкая и Смага входят в топ-20 после двух заездов на ОИ
Решающие два спуска пройдут 10 февраля

7B. Финал без украинцев. Раймунд выиграл первое золото на дебютной Олимпиаде
Немец удержал лидерство после первой попытки

8A. ФОТО. Гераскевич подготовил особенный шлем к Олимпийским играм
Владислав напоминает миру о войне в Украине

8B. МОК запретил шлем Гераскевича. Спортсмен будет сражаться
Украинский скелетонист пытается почтить память погибших соотечественников

9A. Впечатляющие швейцарцы и жест Гераскевича. Как прошел 3-й день ОИ
В понедельник на Олимпиаде-2026 было разыграно пять комплектов наград

9B. Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США

10. Звезды Реала, Ливерпуля и МанCити: кого летом можно заполучить бесплатно
Можно усилиться качественными игроками, не потратившись

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
