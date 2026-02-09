Звезды Реала, Ливерпуля и МанCити: кого летом можно заполучить бесплатно
Можно усилиться качественными игроками, не потратившись
Зимнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Оно было не очень насыщенным, что и неудивительно – редко в январе случается много громких переходов. Лето – другое дело. По завершении сезона ситуация может быть совсем другой, учитывая, что есть как минимум 7 качественных игроков, у которых заканчиваются контракты.
Далее выделим лучших потенциально свободных агентов, которые могут сменить клубную прописку летом.
Ибраима Конате («Ливерпуль»)
Ситуация с центральными защитниками в «Ливерпуле» довольно любопытная. У «красных» есть 2 основных игрока на этой позиции – Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк, а запасными вариантами являются юный Джованни Леони, порвавший переднюю крестообразную связку в своем дебютном матче в сентябре, и постоянно травмированный Джо Гомес.
Центральный полузащитник Ватару Эндо, вероятно, является наиболее надежной альтернативой, учитывая, что ван Дейку в июле исполнится 35 лет, и у него остался всего 1 сезон по контракту, а у Конате соглашение истекает этим летом. Подписание Жереми Жаке сделало дальнейшее пребывание 26-летнего центрбека на «Энфилде» еще более туманным.
Француз сделал себе репутацию не в последнюю очередь благодаря своей доступности. В текущем сезоне он вышел в стартовом составе почти во всех матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге (каждый раз вместе с ван Дейком) и пропустил лишь одну игру по семейным обстоятельствам.
Конате отлично играет головой, занимая 2-е место в АПЛ по проценту выигранных воздушных единоборств в этом сезоне (73,3%) и уступая только ван Дейку (77,3%) по этому показателю. Кроме того, француз отдает 89,4% точных передач и занимает 10-е место в Премьер-лиге по количеству разрезающих передач (176). Его форма в этом сезоне вызывала вопросы, но, учитывая молодой как для защитника возраст, Конате будет востребованным свободным агентом.
Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Судя по всему, Силва решил покинуть «Манчестер Сити». После 9-ти лет на «Этихаде», за которые он выиграл все возможные трофеи, кто может упрекнуть Бернарду в желании попробовать что-то новое? Если он все-таки уйдет, его следующий клуб получит прекрасного игрока.
Португалец великолепно владеет мячом и редко теряет его, несмотря на постоянную игру в атаке, но благодаря своей универсальности он может надежно сыграть и в опорной зоне. Его рост всего 173 см, но он всегда готов к борьбе и силовым единоборствам.
За 20 542 минуты игрового времени в 290 матчах Премьер-лиги 31-летний хавбек сохранил точность передач на уровне 89,2%, и, что примечательно, этот показатель снижается всего до 87,3% на половине поля соперника и до 84% в финальной трети.
Бернарду также является хорошим ассистентом, занимая 7-е место в АПЛ по результативным передачам с момента перехода в «Манчестер Сити», и недавно достиг отметки в полсотни. Трудно представить его в другом клубе Премьер-лиги, но он вполне может продолжать играть за топ-клуб в Европе еще несколько лет.
Маркос Сенеси («Борнмут»)
«Борнмут» выработал удивительную привычку развивать защитников, которые впоследствии играют за лучшие клубы мира. Прошлым летом «вишневые» продали Дина Хейсена в мадридский «Реал», Милоша Керкеза в «Ливерпуль» и Илью Забарного в «ПСЖ». Вероятно, они не будут слишком рады перспективе ухода еще одного игрока обороны летом.
Похоже, в этот раз они потеряют своего лучшего защитника бесплатно, а Сенеси – очень хороший защитник, занимающий 2-е место в текущем сезоне АПЛ по общему количеству заблокированных ударов, отборов и перехватов (113), уступая только Джеймсу Гарнеру из «Эвертона» (117). Однако больше всего он выделяется своими передачами.
В нынешней кампании 28-летний центрбек выполнил больше прогрессивных передач, продвигающих мяч к воротам соперника, чем любой другой игрок Премьер-лиги (140). Маркос также лидирует в лиге по количеству передач, прорывающих две линии соперника (48), что на 12 больше, чем у любого другого игрока. Очевидно, аргентинец сможет перейти в команду, которая больше ориентирована на владение мячом, и, возможно, благодаря этому сделает шаг на более высокий уровень.
Душан Влахович («Ювентус»)
На протяжении всей карьеры Влаховича связывали с Премьер-лигой, и, судя по всему, летом серб может сменить клуб. В 26 лет он уже является опытным нападающим с большим опытом выступлений на высоком уровне. Перейдя в «Ювентус» 4 года назад, после 4 с половиной лет в «Фиорентине», Душан, возможно, теперь ищет новые вызовы в другой лиге.
С момента его переезда в Италию только Лаутаро Мартинес (128) и Чиро Иммобиле (117) забили больше голов в Серии А, чем Влахович (90). Его впечатляющий показатель 0,57 гола за 90 минут подчеркивает, насколько он опасен.
Причем серб может действовать не только вблизи ворот – 11 из 69 голов без учета пенальти он забил дальними ударами. Душан также отлично играет спиной к воротам, умело сдерживая защитников, сохраняя владение мячом и находя партнеров для развития атаки. Сложность игры в другой лиге не должна стать для него препятствием.
Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид)
Рюдигер подходит к концу своего контракта с «Реалом», и поскольку новое соглашение ему не предложили, высока вероятность, что он покинет «королевский клуб». Аргументы в пользу продления контракта усугубляются чередой травм. По данным Transfermarkt, 32-летний центрбек пропустил всего 4 матча за клуб и сборную с момента подписания контракта со «сливочными» летом 2022 года до января 2025-го.
Однако за последний год он пропустил 37 игр, и это число будет увеличиваться, поскольку в настоящее время он тоже травмирован. Его доступность резко упала. Это может быть признаком серьезного спада в карьере, но даже если он и не готов больше играть за один из крупнейших клубов мира, то, безусловно, все еще мог бы выступать за другую команду уровня Лиги чемпионов.
Рюдигер уверенно действует как с мячом, так и без него. В каждом из своих четырех сезонов в Ла Лиге он выполнял не менее 90% точных передач, причем пасует он обычно далеко. Немец обороняется спокойно, без суеты, не совершая слишком много действий, которые могли бы сделать его уязвимым, полагаясь больше на свой опыт и понимание игры, чтобы контролировать ход матча. Возможно, он уже не тот игрок, что раньше, но на правах свободного агента многие команды захотят его подписать.
Джон Стоунз («Манчестер Сити»)
Летом исполнится 10 лет с тех пор, как Стоунз перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона», и, похоже, после триумфального периода на «Этихаде» он покинет клуб. Главной проблемой для Джона всегда была доступность: за 9 с половиной сезонов в Манчестере он сыграл всего в 178 из 366 возможных матчей Премьер-лиги (48,6%), проводя на поле всего 39,7% времени.
Контракт 32-летнего центрбека истекает, и у «горожан» практически нет оснований продлевать его, учитывая, как мало он играл в последние несколько лет. С момента выхода в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, который «Сити» выиграл в июне 2023 года, англичанин начал с первых минут всего 22 матча в АПЛ из 100 возможных.
Однако его способности неоспоримы. Он лидер и качественный защитник, который хорошо владеет мячом. Его игровой интеллект подчеркивается тем фактом, что некоторое время он играл в «Сити» на уникальной гибридной позиции между центрбеком и опорником. По мере приближения к закату карьеры и с учетом травм, темп Премьер-лиги станет для него еще более сложной задачей. Возможно, переезд за границу был бы разумным решением.
Леон Горецка («Бавария»)
Для «Баварии» это лето может стать временем больших перемен: команда рискует потерять Леона Горецку и Рафаэля Геррейро на правах свободных агентов, а Мануэль Нойер, вероятно, завершит карьеру. Горецка точно уйдет – в клубе подтвердили.
Леону уже 31 год, но он способен многое дать команде. Он входит в число игроков «Баварии», которые провели наибольшее количество матчей в стартовом составе Бундеслиги в этом сезоне (15), и продолжит играть важную роль до конца кампании.
Горецка – мощный, физически сильный центральный полузащитник, который жестко вступает в отборы, хорошо читает игру и эффективно проникает в штрафную площадь соперника. Пару сезонов назад он забил 6 голов и отдал 7 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги, выступая на позиции опорного полузащитника.
Хоть сейчас он и не так сильно угрожает воротам соперника, как раньше, но по-прежнему хорошо перемещается по полю и входит в топ-5 игроков чемпионата Германии по точным передачам (92,8%). Нет сомнений, что Горецка все еще способен играть на высоком уровне, и теперь, когда «Бавария» подтвердила, что не будет продлевать с ним контракт, он станет очень хорошим приобретением для какой-нибудь команды.
Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst
