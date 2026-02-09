Звезды Реала, Ливерпуля и МанCити: кого летом можно заполучить бесплатно

Зимнее трансферное окно в топ-лигах закрылось. Оно было не очень насыщенным, что и неудивительно – редко в январе случается много громких переходов. Лето – другое дело. По завершении сезона ситуация может быть совсем другой, учитывая, что есть как минимум 7 качественных игроков, у которых заканчиваются контракты.

Далее выделим лучших потенциально свободных агентов, которые могут сменить клубную прописку летом.

Ибраима Конате («Ливерпуль»)

Ситуация с центральными защитниками в «Ливерпуле» довольно любопытная. У «красных» есть 2 основных игрока на этой позиции – Ибраима Конате и Вирджил ван Дейк, а запасными вариантами являются юный Джованни Леони, порвавший переднюю крестообразную связку в своем дебютном матче в сентябре, и постоянно травмированный Джо Гомес.

Центральный полузащитник Ватару Эндо, вероятно, является наиболее надежной альтернативой, учитывая, что ван Дейку в июле исполнится 35 лет, и у него остался всего 1 сезон по контракту, а у Конате соглашение истекает этим летом. Подписание Жереми Жаке сделало дальнейшее пребывание 26-летнего центрбека на «Энфилде» еще более туманным.

Француз сделал себе репутацию не в последнюю очередь благодаря своей доступности. В текущем сезоне он вышел в стартовом составе почти во всех матчах «Ливерпуля» в Премьер-лиге (каждый раз вместе с ван Дейком) и пропустил лишь одну игру по семейным обстоятельствам.

Конате отлично играет головой, занимая 2-е место в АПЛ по проценту выигранных воздушных единоборств в этом сезоне (73,3%) и уступая только ван Дейку (77,3%) по этому показателю. Кроме того, француз отдает 89,4% точных передач и занимает 10-е место в Премьер-лиге по количеству разрезающих передач (176). Его форма в этом сезоне вызывала вопросы, но, учитывая молодой как для защитника возраст, Конате будет востребованным свободным агентом.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Судя по всему, Силва решил покинуть «Манчестер Сити». После 9-ти лет на «Этихаде», за которые он выиграл все возможные трофеи, кто может упрекнуть Бернарду в желании попробовать что-то новое? Если он все-таки уйдет, его следующий клуб получит прекрасного игрока.

Португалец великолепно владеет мячом и редко теряет его, несмотря на постоянную игру в атаке, но благодаря своей универсальности он может надежно сыграть и в опорной зоне. Его рост всего 173 см, но он всегда готов к борьбе и силовым единоборствам.

За 20 542 минуты игрового времени в 290 матчах Премьер-лиги 31-летний хавбек сохранил точность передач на уровне 89,2%, и, что примечательно, этот показатель снижается всего до 87,3% на половине поля соперника и до 84% в финальной трети.

Бернарду также является хорошим ассистентом, занимая 7-е место в АПЛ по результативным передачам с момента перехода в «Манчестер Сити», и недавно достиг отметки в полсотни. Трудно представить его в другом клубе Премьер-лиги, но он вполне может продолжать играть за топ-клуб в Европе еще несколько лет.

Маркос Сенеси («Борнмут»)

Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» выработал удивительную привычку развивать защитников, которые впоследствии играют за лучшие клубы мира. Прошлым летом «вишневые» продали Дина Хейсена в мадридский «Реал», Милоша Керкеза в «Ливерпуль» и Илью Забарного в «ПСЖ». Вероятно, они не будут слишком рады перспективе ухода еще одного игрока обороны летом.

Похоже, в этот раз они потеряют своего лучшего защитника бесплатно, а Сенеси – очень хороший защитник, занимающий 2-е место в текущем сезоне АПЛ по общему количеству заблокированных ударов, отборов и перехватов (113), уступая только Джеймсу Гарнеру из «Эвертона» (117). Однако больше всего он выделяется своими передачами.

В нынешней кампании 28-летний центрбек выполнил больше прогрессивных передач, продвигающих мяч к воротам соперника, чем любой другой игрок Премьер-лиги (140). Маркос также лидирует в лиге по количеству передач, прорывающих две линии соперника (48), что на 12 больше, чем у любого другого игрока. Очевидно, аргентинец сможет перейти в команду, которая больше ориентирована на владение мячом, и, возможно, благодаря этому сделает шаг на более высокий уровень.

Душан Влахович («Ювентус»)

Getty Images/Global Images Ukraine

На протяжении всей карьеры Влаховича связывали с Премьер-лигой, и, судя по всему, летом серб может сменить клуб. В 26 лет он уже является опытным нападающим с большим опытом выступлений на высоком уровне. Перейдя в «Ювентус» 4 года назад, после 4 с половиной лет в «Фиорентине», Душан, возможно, теперь ищет новые вызовы в другой лиге.

С момента его переезда в Италию только Лаутаро Мартинес (128) и Чиро Иммобиле (117) забили больше голов в Серии А, чем Влахович (90). Его впечатляющий показатель 0,57 гола за 90 минут подчеркивает, насколько он опасен.

Причем серб может действовать не только вблизи ворот – 11 из 69 голов без учета пенальти он забил дальними ударами. Душан также отлично играет спиной к воротам, умело сдерживая защитников, сохраняя владение мячом и находя партнеров для развития атаки. Сложность игры в другой лиге не должна стать для него препятствием.

Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид)

Getty Images/Global Images Ukraine

Рюдигер подходит к концу своего контракта с «Реалом», и поскольку новое соглашение ему не предложили, высока вероятность, что он покинет «королевский клуб». Аргументы в пользу продления контракта усугубляются чередой травм. По данным Transfermarkt, 32-летний центрбек пропустил всего 4 матча за клуб и сборную с момента подписания контракта со «сливочными» летом 2022 года до января 2025-го.

Однако за последний год он пропустил 37 игр, и это число будет увеличиваться, поскольку в настоящее время он тоже травмирован. Его доступность резко упала. Это может быть признаком серьезного спада в карьере, но даже если он и не готов больше играть за один из крупнейших клубов мира, то, безусловно, все еще мог бы выступать за другую команду уровня Лиги чемпионов.

Рюдигер уверенно действует как с мячом, так и без него. В каждом из своих четырех сезонов в Ла Лиге он выполнял не менее 90% точных передач, причем пасует он обычно далеко. Немец обороняется спокойно, без суеты, не совершая слишком много действий, которые могли бы сделать его уязвимым, полагаясь больше на свой опыт и понимание игры, чтобы контролировать ход матча. Возможно, он уже не тот игрок, что раньше, но на правах свободного агента многие команды захотят его подписать.

Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом исполнится 10 лет с тех пор, как Стоунз перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона», и, похоже, после триумфального периода на «Этихаде» он покинет клуб. Главной проблемой для Джона всегда была доступность: за 9 с половиной сезонов в Манчестере он сыграл всего в 178 из 366 возможных матчей Премьер-лиги (48,6%), проводя на поле всего 39,7% времени.

Контракт 32-летнего центрбека истекает, и у «горожан» практически нет оснований продлевать его, учитывая, как мало он играл в последние несколько лет. С момента выхода в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, который «Сити» выиграл в июне 2023 года, англичанин начал с первых минут всего 22 матча в АПЛ из 100 возможных.

Однако его способности неоспоримы. Он лидер и качественный защитник, который хорошо владеет мячом. Его игровой интеллект подчеркивается тем фактом, что некоторое время он играл в «Сити» на уникальной гибридной позиции между центрбеком и опорником. По мере приближения к закату карьеры и с учетом травм, темп Премьер-лиги станет для него еще более сложной задачей. Возможно, переезд за границу был бы разумным решением.

Леон Горецка («Бавария»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Для «Баварии» это лето может стать временем больших перемен: команда рискует потерять Леона Горецку и Рафаэля Геррейро на правах свободных агентов, а Мануэль Нойер, вероятно, завершит карьеру. Горецка точно уйдет – в клубе подтвердили.

Леону уже 31 год, но он способен многое дать команде. Он входит в число игроков «Баварии», которые провели наибольшее количество матчей в стартовом составе Бундеслиги в этом сезоне (15), и продолжит играть важную роль до конца кампании.

Горецка – мощный, физически сильный центральный полузащитник, который жестко вступает в отборы, хорошо читает игру и эффективно проникает в штрафную площадь соперника. Пару сезонов назад он забил 6 голов и отдал 7 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги, выступая на позиции опорного полузащитника.

Хоть сейчас он и не так сильно угрожает воротам соперника, как раньше, но по-прежнему хорошо перемещается по полю и входит в топ-5 игроков чемпионата Германии по точным передачам (92,8%). Нет сомнений, что Горецка все еще способен играть на высоком уровне, и теперь, когда «Бавария» подтвердила, что не будет продлевать с ним контракт, он станет очень хорошим приобретением для какой-нибудь команды.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst