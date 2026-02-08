В воскресенье, 8 февраля 2026 года, на «Энфилде» в Ливерпуле состоится центральный матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

На 84-й минуте игры счет в матче стал равным после гола Бернарду Силвы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассистировал португальцу норвежский нападающий Эрлинг Холанд, мастерски выполнив головой пас на ход партнеру.

ВИДЕО. Ассист Холанда. Бернарду сравнял счет в матче с Ливерпулем