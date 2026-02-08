ВИДЕО. Ассист Холанда. Бернарду сравнял счет в матче с Ливерпулем
Горожане отыгрались на 84-й минуте
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, на «Энфилде» в Ливерпуле состоится центральный матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
На 84-й минуте игры счет в матче стал равным после гола Бернарду Силвы.
Ассистировал португальцу норвежский нападающий Эрлинг Холанд, мастерски выполнив головой пас на ход партнеру.
