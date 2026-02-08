Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко выступил с заявлением после дебютного матча за Аякс
Нидерланды
08 февраля 2026, 21:46 |
784
0

Александр опубликовал пост в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями после дебютного матча за «Аякс», где его команда поделила очки с «Твенте» (1:1).

«Не тот результат, которого мы хотели, но я рад дебютировать за этот удивительный клуб. Впереди еще много игр и борьбы», – написал Александр.

28-летний футболист впервые попал в заявку своей команды на матч, игру начал со скамейки запасных. Вышел на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Уэйндала. Результативными действиями украинец не отличился.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за дебютный матч в составе Аякса.

По теме:
Зинченко узнал свою оценку за дебют за Аякс
ФОТО. Как Зинченко дебютировал за Аякс в матче чемпионата Нидерландов
В один день в чемпионате Нидерландов сыграли сразу два украинца
