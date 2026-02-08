Зинченко выступил с заявлением после дебютного матча за Аякс
Александр опубликовал пост в Instagram
Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями после дебютного матча за «Аякс», где его команда поделила очки с «Твенте» (1:1).
«Не тот результат, которого мы хотели, но я рад дебютировать за этот удивительный клуб. Впереди еще много игр и борьбы», – написал Александр.
28-летний футболист впервые попал в заявку своей команды на матч, игру начал со скамейки запасных. Вышел на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Уэйндала. Результативными действиями украинец не отличился.
Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за дебютный матч в составе Аякса.
