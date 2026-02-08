Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер довел легенду Шахтера – игрок не смог терпеть и покинул горняков
Украина. Премьер лига
Тренер довел легенду Шахтера – игрок не смог терпеть и покинул горняков

Степаненко рассказал, почему ушел из клуба в 2025 году

Тренер довел легенду Шахтера – игрок не смог терпеть и покинул горняков
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко откровенно высказался о работе с бывшим главным тренером команды Марино Пушичем, из-за которого был вынужден покинуть клуб.

«У человека было что-то личное. Я с ним практически не разговаривал. Было несколько разговоров – и мне все стало понятно. Я видел, что он просто делает все, чтобы отстранить меня от команды.

Я ему говорил: «Я основной игрок сборной, мне нужно набрать форму после травмы». А он ответил: «Я же не тренер национальной сборной». И что я должен был сказать человеку?

Он меня ждал, чтобы поговорить. Я подсказывал, каких тренеров и помощников лучше взять, кто чем живет в команде, чтобы ему было легче работать.

После травмы ситуация только ухудшилась. Я вернулся и сыграл только три матча – и то попросили, чтобы меня выпустили. Тогда я понял: это конец. Я просто решил уйти», – сказал Степаненко.

Марино Пушич Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трендец
Gargantua
а с Фонсекой их помню вообще растаскивали, они драться хотели
