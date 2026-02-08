ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ расторг контракт с опытным воспитанником Динамо

Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка официально объявила о прекращении сотрудничества с опытным вингером Дмитрием Коркишко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, футболист и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

В текущем чемпионате УПЛ Дмитрий провел 9 матчей, еще 1 – в Кубке Украины. Всего за «Кудровку» за два года Коркишко сыграл 34 поединка, в которых забил 6 голов.

Дмитрий начал свою карьеру в расположении киевского «Динамо». Позже футболист успел поиграть за «Металлист», «Черноморец», СК «Днепр-1» и ряд других клубов.