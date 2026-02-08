В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 74-й минуте встречи счет в матче невероятным голом открыл венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи.

Хавбек мощно пробил штрафной удар с дальней дистанции, попав в правый угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити