Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити
Англия
08 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 20:17
325
0

ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити

Венгер открыл счет встречи на 74-й минуте

08 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 20:17
325
0
ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 74-й минуте встречи счет в матче невероятным голом открыл венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хавбек мощно пробил штрафной удар с дальней дистанции, попав в правый угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити

По теме:
ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем
ВИДЕО. Ассист Холанда. Бернарду сравнял счет в матче с Ливерпулем
ВИДЕО. Доннарумма въехал коленом в голову одноклубнику, защитника заменили
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Манчестер Сити Доминик Собослаи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08 февраля 2026, 00:05 3
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению

Победа в матче Европейского кубка наций

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08 февраля 2026, 10:23 4
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем

Чисора рассказал интересную историю

Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Футбол | 08.02.2026, 11:16
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Карпаты выбрали нового капитана после языкового скандала в Турции
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 17:23
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 11
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
Луис Энрике не хочет видеть звездного футболиста и сказал это боссам ПСЖ
07.02.2026, 01:02 1
Футбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем