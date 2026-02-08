Англия08 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 20:17
ВИДЕО. Пушечный штрафной. Собослаи забил невероятный гол в ворота Ман Сити
Венгер открыл счет встречи на 74-й минуте
08 февраля 2026, 20:16 | Обновлено 08 февраля 2026, 20:17
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 74-й минуте встречи счет в матче невероятным голом открыл венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи.
Хавбек мощно пробил штрафной удар с дальней дистанции, попав в правый угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.
