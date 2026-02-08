Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
Вспомним все стадионы, на которых норвежский нападающий отмечался голами в Премьер-лиге
Энфилд стал 23-м стадионом, на котором норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забивал голы в АПЛ.
Произошло это в матче 25-го тура, в котором «горожане» благодаря голу норвежца победили Ливерпуль со счетом 2:1.
Интересным фактом является то, что Холанд играл на 24 стадионах, то есть не забивал голы только на одном – Стэдиум оф Лайт (Сандерленд).
Голы Эрлинга Холанда на разных стадионах АПЛ
- 59 – Этихад Стэдиум (Манчестер Сити)
- 6 – Лондон Стэдиум (Вест Хэм Юнайтед)
- 5 – Селхурст Парк (Кристалл Пэлас)
- 3 – Молинекс (Вулверхэмптон)
- 3 – Эмирейтс Стэдиум (Арсенал)
- 3 – Стемфорд Бридж (Челси)
- 3 – Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм Хотспур)
- 3 – Крэйвен Коттедж (Фулхэм)
- 2 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)
- 2 – Сент-Мерис Стэдиум (Саутгемптон)
- 2 – Терф Мур (Бернли)
- 2 – Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
- 2 – Американ Экспресс Стедиум (Брайтон)
- 1 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)
- 1 – Вилла Парк (Астон Вилла)
- 1 – Вителити Стэдиум (Борнмут)
- 1 – Гудисон Парк (Эвертон)
- 1 – Бремел Лейн (Шеффилд Юнайтед)
- 1 – Сити Граунд (Ноттингем Форрест)
- 1 – Кинг Пауэр Стэдиум (Лестер Сити)
- 1 – Портмен Роуд (Ипсвич Таун)
- 1 – Джитех Коммюнити Стэдиум (Брентфорд)
- 1 – Энфилд (Ливерпуль)
His wait is FINALLY over! 🙌— BBC Sport (@BBCSport) February 8, 2026
Erling Haaland finally has his first goal for Manchester City at Anfield 🏟️ pic.twitter.com/IdRobbPgl5
23 - In his fourth Premier League appearance at Anfield, Manchester City’s Erling Haaland netted his first goal there in the competition – he's now scored at 23 of the 24 grounds he has played at in the competition, failing only at the Stadium of Light. Collection. pic.twitter.com/N0Xdg8yxYI— OptaJoe (@OptaJoe) February 8, 2026
