  4. Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
Англия
08 февраля 2026, 21:52
Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один

Вспомним все стадионы, на которых норвежский нападающий отмечался голами в Премьер-лиге

Энфилд стал 23-м стадионом, на котором Холанд забивал в АПЛ. Остался один
Getty Images/Global Images Ukraine

Энфилд стал 23-м стадионом, на котором норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забивал голы в АПЛ.

Произошло это в матче 25-го тура, в котором «горожане» благодаря голу норвежца победили Ливерпуль со счетом 2:1.

Интересным фактом является то, что Холанд играл на 24 стадионах, то есть не забивал голы только на одном – Стэдиум оф Лайт (Сандерленд).

Голы Эрлинга Холанда на разных стадионах АПЛ

  • 59 – Этихад Стэдиум (Манчестер Сити)
  • 6 – Лондон Стэдиум (Вест Хэм Юнайтед)
  • 5 – Селхурст Парк (Кристалл Пэлас)
  • 3 – Молинекс (Вулверхэмптон)
  • 3 – Эмирейтс Стэдиум (Арсенал)
  • 3 – Стемфорд Бридж (Челси)
  • 3 – Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Тоттенхэм Хотспур)
  • 3 – Крэйвен Коттедж (Фулхэм)
  • 2 – Элланд Роуд (Лидс Юнайтед)
  • 2 – Сент-Мерис Стэдиум (Саутгемптон)
  • 2 – Терф Мур (Бернли)
  • 2 – Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
  • 2 – Американ Экспресс Стедиум (Брайтон)
  • 1 – Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл Юнайтед)
  • 1 – Вилла Парк (Астон Вилла)
  • 1 – Вителити Стэдиум (Борнмут)
  • 1 – Гудисон Парк (Эвертон)
  • 1 – Бремел Лейн (Шеффилд Юнайтед)
  • 1 – Сити Граунд (Ноттингем Форрест)
  • 1 – Кинг Пауэр Стэдиум (Лестер Сити)
  • 1 – Портмен Роуд (Ипсвич Таун)
  • 1 – Джитех Коммюнити Стэдиум (Брентфорд)
  • 1 – Энфилд (Ливерпуль)
По теме:
Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор
ВИДЕО. За что дали красную Собослаи? Судья отменил третий гол Сити
Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем
статистика чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Эрлинг Холанд Энфилд
Сергей Турчак
