08 февраля 2026, 22:58 | Обновлено 08 февраля 2026, 23:04
ФОТО. Скандал в Ла Лиге: футболиста унижали из-за накрашенных ногтей

История Борхи Иглесиаса заставила Ла Лигу открыто выступить против гомофобии

Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Иглесиас

Футболист «Сельты» Борха Иглесиас подвергся гомофобным оскорблениям из-за того, что красит ногти.

Инцидент произошел после матча в Севилье, где 33-летнего нападающего, пять раз игравшего за сборную Испании, оскорбляли кричалками, ссылаясь на его внешний вид. Иглесиас отреагировал на случившееся в соцсетях с иронией, а Ла Лига публично осудила проявления ненависти, заявив, что гомофобии нет места в футболе.

Похожая ситуация ранее произошла с игроком «Бетиса» Айтором Руибалем, которого во время прямого телеэфира также оскорбили с трибун. Руибаль, Иглесиас и Эктор Бельерин известны своей активной позицией по социальным вопросам и критикой токсичных норм маскулинности в мужском футболе.

В поддержку Иглесиаса фан-группа «Сельты» Carcamans Celestes призвала болельщиков покрасить ногти на матч против «Райо Вальекано». Клуб поддержал инициативу, подчеркнув важность ценностей уважения и равенства. В итоге более 5 000 из 20 000 зрителей пришли на стадион с накрашенными ногтями, а на трибунах звучали антигомофобные лозунги.

Организация FELGTBI+ назвала акцию «Сельты» необходимой и важной, отметив, что гомофобия остается системной проблемой мужского футбола. Несмотря на волну хейта в адрес клуба, «Сельта» четко обозначила свою позицию. Матч завершился победой «Сельты» 3:0, но запомнился прежде всего мощным жестом солидарности за пределами поля.

Источник: The Athletic
