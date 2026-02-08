ФОТО. Скандал в Ла Лиге: футболиста унижали из-за накрашенных ногтей
История Борхи Иглесиаса заставила Ла Лигу открыто выступить против гомофобии
Футболист «Сельты» Борха Иглесиас подвергся гомофобным оскорблениям из-за того, что красит ногти.
Инцидент произошел после матча в Севилье, где 33-летнего нападающего, пять раз игравшего за сборную Испании, оскорбляли кричалками, ссылаясь на его внешний вид. Иглесиас отреагировал на случившееся в соцсетях с иронией, а Ла Лига публично осудила проявления ненависти, заявив, что гомофобии нет места в футболе.
Похожая ситуация ранее произошла с игроком «Бетиса» Айтором Руибалем, которого во время прямого телеэфира также оскорбили с трибун. Руибаль, Иглесиас и Эктор Бельерин известны своей активной позицией по социальным вопросам и критикой токсичных норм маскулинности в мужском футболе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В поддержку Иглесиаса фан-группа «Сельты» Carcamans Celestes призвала болельщиков покрасить ногти на матч против «Райо Вальекано». Клуб поддержал инициативу, подчеркнув важность ценностей уважения и равенства. В итоге более 5 000 из 20 000 зрителей пришли на стадион с накрашенными ногтями, а на трибунах звучали антигомофобные лозунги.
Организация FELGTBI+ назвала акцию «Сельты» необходимой и важной, отметив, что гомофобия остается системной проблемой мужского футбола. Несмотря на волну хейта в адрес клуба, «Сельта» четко обозначила свою позицию. Матч завершился победой «Сельты» 3:0, но запомнился прежде всего мощным жестом солидарности за пределами поля.
De gala. pic.twitter.com/qhMMtLXyPo— Celta (@RCCelta) January 18, 2026
Contade con nós, @CarcamansCeles 💅— Celta (@RCCelta) January 15, 2026
Celtista, este domingo... ao estadio coas unllas pintadas! pic.twitter.com/w8B9NKkCrk
💅💅💅💅💅💅💅💅 pic.twitter.com/7MdHHFwHM0— Celta (@RCCelta) January 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чисора рассказал интересную историю
«Энфилд» увидел очередной сказочный матч, но оттого не слишком счастлив