В Барселоне приняли решение об участии команды в Суперлиге
Лапорта объяснил, почему каталонцы покидают проект
Жоан Лапорта прокомментировал мотивы, по которым «Барселона» приняла решение покинуть проект европейской Суперлиги.
«Данная инициатива оказалась неосуществимой. Она приносила лишь постоянные траты при полном отсутствии выгоды. Нам было неуютно в этом союзе, в том числе из-за натянутых отношений с «Реалом».
Мы воссоединились с европейской футбольной семьей и официально подтвердили свой выход из Суперлиги. Нам удалось восстановить связи с ФИФА, а в отношениях с Чеферином сейчас царит порядок.
Наша цель – вернуться в структуру всех официальных организаций ради стабильного будущего футбола в Европе», – заявил глава каталонского клуба в беседе с официальными медиаресурсами «сине-гранатовых».
