В Барселоне приняли решение об участии команды в Суперлиге

Жоан Лапорта прокомментировал мотивы, по которым «Барселона» приняла решение покинуть проект европейской Суперлиги.

«Данная инициатива оказалась неосуществимой. Она приносила лишь постоянные траты при полном отсутствии выгоды. Нам было неуютно в этом союзе, в том числе из-за натянутых отношений с «Реалом».

Мы воссоединились с европейской футбольной семьей и официально подтвердили свой выход из Суперлиги. Нам удалось восстановить связи с ФИФА, а в отношениях с Чеферином сейчас царит порядок.

Наша цель – вернуться в структуру всех официальных организаций ради стабильного будущего футбола в Европе», – заявил глава каталонского клуба в беседе с официальными медиаресурсами «сине-гранатовых».