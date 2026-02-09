МЮ и Челси хотят купить одного из самых талантливых игроков сборной Украины

Украинский футболист сборной Украины Егор Ярмолюк может уже в 2026 году сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, на одного из самых больших талантов сборной Украины есть четыре претендента – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и чемпион Италии «Наполи».

В этом сезоне Ярмолюк провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи, а его трансферная стоимость выросла уже до 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на трансфер Андрея Лунина.