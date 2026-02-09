Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ и Челси хотят купить одного из самых талантливых игроков сборной Украины
Англия
09 февраля 2026, 02:32 |
272
0

МЮ и Челси хотят купить одного из самых талантливых игроков сборной Украины

Ярмолюк заинтересовал ряд европейских клубов

09 февраля 2026, 02:32 |
272
0
МЮ и Челси хотят купить одного из самых талантливых игроков сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский футболист сборной Украины Егор Ярмолюк может уже в 2026 году сменить клубную прописку.

Как сообщает источник, на одного из самых больших талантов сборной Украины есть четыре претендента – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и чемпион Италии «Наполи».

В этом сезоне Ярмолюк провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи, а его трансферная стоимость выросла уже до 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на трансфер Андрея Лунина.

По теме:
Верес определил дедлайн для просмотра африканцев
Рух ожидает прибытия на сбор двух новичков
Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере
Егор Ярмолюк Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Наполи Брентфорд трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08 февраля 2026, 09:35 24
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация

Игрока могут навсегда заблокировать на платформе FACEIT

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Теннис | 08 февраля 2026, 19:58 5
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.02

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Футбол | 08.02.2026, 07:33
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Украинцы в игре: Судаков и Трубин получили оценки после матча Бенфики
Футбол | 09.02.2026, 02:01
Украинцы в игре: Судаков и Трубин получили оценки после матча Бенфики
Украинцы в игре: Судаков и Трубин получили оценки после матча Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 8
Бокс
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем