Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед и Челси рассчитывают купить игрока сборной Украины
Англия
28 января 2026, 07:32 | Обновлено 28 января 2026, 07:46
411
0

Манчестер Юнайтед и Челси рассчитывают купить игрока сборной Украины

Лунин может перебраться в АПЛ

28 января 2026, 07:32 | Обновлено 28 января 2026, 07:46
411
0
Манчестер Юнайтед и Челси рассчитывают купить игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26-летний украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал», сообщает El Nacional.

По информации источника, интерес к Лунину проявляют несколько команд АПЛ, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Президент «Реала» Флорентино Перес не будет требовать за вратаря высокую сумму.

Последним матчем Лунина за мадридский клуб стало поражение от «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.

Всего украинский страж ворот провел в этом сезоне за «Реал» три матча, в которых пропустил восемь голов.

По теме:
«Это будет сложно». Журналист ESPN раскрыл перспективы Зинченко в Аяксе
Источник: Арсенал и Ноттингем разорвали арендный договор по Зинченко
Поражение Арсенала от МЮ: что произошло на встрече Артеты с командой
Андрей Лунин Тоттенхэм трансферы чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига трансферы АПЛ Челси Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27 января 2026, 06:42 23
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Игорь Цыганик сообщил, что в июне 2025 года был уже известен результат

Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27 января 2026, 08:42 2
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии

Мирча Луческу попал в больницу

ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
Футбол | 28.01.2026, 00:26
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
ФОТО. Жена Ефима Конопли показала фигуру в бикини на Мальдивах
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27.01.2026, 07:40
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 05:55
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 4
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Изменилось место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
26.01.2026, 06:02 1
Бокс
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем