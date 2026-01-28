Англия28 января 2026, 07:32 | Обновлено 28 января 2026, 07:46
Манчестер Юнайтед и Челси рассчитывают купить игрока сборной Украины
Лунин может перебраться в АПЛ
28 января 2026, 07:32 | Обновлено 28 января 2026, 07:46
26-летний украинский вратарь Андрей Лунин решил покинуть «Реал», сообщает El Nacional.
По информации источника, интерес к Лунину проявляют несколько команд АПЛ, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Президент «Реала» Флорентино Перес не будет требовать за вратаря высокую сумму.
Последним матчем Лунина за мадридский клуб стало поражение от «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании.
Всего украинский страж ворот провел в этом сезоне за «Реал» три матча, в которых пропустил восемь голов.
