  ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
27 января 2026, 22:24 |
ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики

Украинские футболисты приняли участие в благотворительной инициативе клуба в Португалии

ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
ФК Бенфика. Георгий Судаков, Анатолий Трубин и мальчик с Украины

Украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков стали участниками трогательного события в Португалии, встретившись с детьми из Украины, пострадавшими в результате войны.

Группа из 18 детей и 15 матерей посетила тренировочный комплекс лиссабонской «Бенфики» – Benfica Campus. Для гостей был подготовлен специальный визит, в рамках которого они смогли пообщаться с украинскими игроками, познакомиться с инфраструктурой клуба и почувствовать атмосферу большого европейского футбола.

Инициатива была организована Фондом клуба совместно с направлением профессионального футбола. Программа визита также включала посещение матча «Бенфики» против «Эштрелы да Амадора» в рамках 19-го тура Лиги Betclic, что стало особенным моментом для гостей.

Подобные мероприятия имеют не только символическое, но и важное гуманитарное значение – они дарят детям эмоциональную поддержку, новые впечатления и ощущение заботы вдали от дома.

фото lifestyle Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин российско-украинская война сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: ФК Бенфика
