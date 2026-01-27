ФОТО. Трубин и Судаков встретились с детьми из Украины на базе Бенфики
Украинские футболисты приняли участие в благотворительной инициативе клуба в Португалии
Украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков стали участниками трогательного события в Португалии, встретившись с детьми из Украины, пострадавшими в результате войны.
Группа из 18 детей и 15 матерей посетила тренировочный комплекс лиссабонской «Бенфики» – Benfica Campus. Для гостей был подготовлен специальный визит, в рамках которого они смогли пообщаться с украинскими игроками, познакомиться с инфраструктурой клуба и почувствовать атмосферу большого европейского футбола.
Инициатива была организована Фондом клуба совместно с направлением профессионального футбола. Программа визита также включала посещение матча «Бенфики» против «Эштрелы да Амадора» в рамках 19-го тура Лиги Betclic, что стало особенным моментом для гостей.
Подобные мероприятия имеют не только символическое, но и важное гуманитарное значение – они дарят детям эмоциональную поддержку, новые впечатления и ощущение заботы вдали от дома.
