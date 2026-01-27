Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной
Американская теннисистка пыталась скрыться от камер
Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) прокомментировала видео, на котором она разбила ракетку после поражения от украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open 2026:
«Я пыталась уйти туда, где нет камер. У меня как будто есть проблема с трансляцией. Мне кажется, что некоторые моменты – то же самое произошло с Ариной после того, как я сыграла с ней финал US Open. Мне кажется, что это не обязательно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, как я думала, нет камеры, потому что мне не особенно нравится ломать ракетки.
Я сломала одну ракетку на корте в четвертьфинале или в четвертом круге Ролан Гаррос и сказала, что больше никогда не буду делать это на корте, потому что я не считаю, что это хорошее зрелище. Я пыталась уйти туда, где это не будут транслировать. Но они это показали. Так что, да, возможно, стоит провести какие-то разговоры, потому что мне кажется, что на этом турнире единственное личное место, которое у нас есть, – это раздевалка».
