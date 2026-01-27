Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) прокомментировала видео, на котором она разбила ракетку после поражения от украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open 2026:

«Я пыталась уйти туда, где нет камер. У меня как будто есть проблема с трансляцией. Мне кажется, что некоторые моменты – то же самое произошло с Ариной после того, как я сыграла с ней финал US Open. Мне кажется, что это не обязательно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, как я думала, нет камеры, потому что мне не особенно нравится ломать ракетки.

Я сломала одну ракетку на корте в четвертьфинале или в четвертом круге Ролан Гаррос и сказала, что больше никогда не буду делать это на корте, потому что я не считаю, что это хорошее зрелище. Я пыталась уйти туда, где это не будут транслировать. Но они это показали. Так что, да, возможно, стоит провести какие-то разговоры, потому что мне кажется, что на этом турнире единственное личное место, которое у нас есть, – это раздевалка».