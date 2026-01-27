Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной
Australian Open
27 января 2026, 23:19 |
709
2

Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной

Американская теннисистка пыталась скрыться от камер

27 января 2026, 23:19 |
709
2 Comments
Коко Гауфф объяснила свою бурную реакцию на поражение от Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) прокомментировала видео, на котором она разбила ракетку после поражения от украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале Australian Open 2026:

«Я пыталась уйти туда, где нет камер. У меня как будто есть проблема с трансляцией. Мне кажется, что некоторые моменты – то же самое произошло с Ариной после того, как я сыграла с ней финал US Open. Мне кажется, что это не обязательно транслировать. Я пыталась уйти туда, где, как я думала, нет камеры, потому что мне не особенно нравится ломать ракетки.

Я сломала одну ракетку на корте в четвертьфинале или в четвертом круге Ролан Гаррос и сказала, что больше никогда не буду делать это на корте, потому что я не считаю, что это хорошее зрелище. Я пыталась уйти туда, где это не будут транслировать. Но они это показали. Так что, да, возможно, стоит провести какие-то разговоры, потому что мне кажется, что на этом турнире единственное личное место, которое у нас есть, – это раздевалка».

По теме:
Лоренцо Музетти – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Коко Гауфф эмоции Australian Open 2026
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Футбол | 27 января 2026, 16:55 43
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт

У команды есть проблемы с лимитом

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 08:12 6
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 08:29
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
Теннис | 27.01.2026, 21:18
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
Свитолина: 13 попыток до первого полуфинала AO и почти возрастной рекорд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Наступного разу ламай не ракетку, а камеру спостереження. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
С выходом в 1/4 финала Aus Open Свитолиной покорилось несколько достижений
26.01.2026, 05:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем