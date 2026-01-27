Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии
Кубок Италии
Фиорентина
27.01.2026 22:00 – FT 1 : 3
Комо
27 января 2026, 23:59 | Обновлено 28 января 2026, 00:14
Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии

Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперников 3:1 и пробились в четвертьфинал

Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Комо выиграл выездной матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 у Фиорентины.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голами за подопечных Сеска Фабрегаса отличились Сержи Роберто, Нико Пас и Альваро Мората. Единственный мяч у фиалок забил Роберто Пикколи.

В четвертьфинале соревнований Комо встретится с Наполи.

Пары 1/4 финала Кубка Италии: Болонья – Лацио, Аталанта – Ювентус, Интер – Торино, Наполи – Комо.

Четвертьфинальные встречи состоятся 4–5 и 10–11 февраля.

Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала

Фиорентина – Комо – 1:3

Голы: Пикколи, 7 – Сержи Роберто, 20, Пас, 60, Мората, 90+1

Фиорентина – Комо. Кубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиорентина – Комо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Сержи Роберто Альваро Мората Нико Пас Комо Фиорентина Кубок Италии по футболу Сеск Фабрегас Роберто Пикколи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
