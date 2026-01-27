Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии
Подопечные Сеска Фабрегаса одолели соперников 3:1 и пробились в четвертьфинал
Комо выиграл выездной матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 у Фиорентины.
Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Голами за подопечных Сеска Фабрегаса отличились Сержи Роберто, Нико Пас и Альваро Мората. Единственный мяч у фиалок забил Роберто Пикколи.
В четвертьфинале соревнований Комо встретится с Наполи.
Пары 1/4 финала Кубка Италии: Болонья – Лацио, Аталанта – Ювентус, Интер – Торино, Наполи – Комо.
Четвертьфинальные встречи состоятся 4–5 и 10–11 февраля.
Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала
Фиорентина – Комо – 1:3
Голы: Пикколи, 7 – Сержи Роберто, 20, Пас, 60, Мората, 90+1
