Сержи Роберто, Пас, Мората. Комо выбил Фиорентину в 1/8 финала Кубка Италии

Комо выиграл выездной матч 1/8 финала Кубка Италии 2025/26 у Фиорентины.

Встреча прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голами за подопечных Сеска Фабрегаса отличились Сержи Роберто, Нико Пас и Альваро Мората. Единственный мяч у фиалок забил Роберто Пикколи.

В четвертьфинале соревнований Комо встретится с Наполи.

Пары 1/4 финала Кубка Италии: Болонья – Лацио, Аталанта – Ювентус, Интер – Торино, Наполи – Комо.

Четвертьфинальные встречи состоятся 4–5 и 10–11 февраля.

Кубок Италии 2025/26. 1/8 финала

Фиорентина – Комо – 1:3

Голы: Пикколи, 7 – Сержи Роберто, 20, Пас, 60, Мората, 90+1