ФОТО. Тренировка Динамо. Эстафета с мячом и аквааэробика в Турции

Очередной тренировочный день киевского «Динамо» на зимних сборах в Турции получился разнообразным и насыщенным игровыми упражнениями. Утреннее занятие 26 января команда провела в формате индивидуальной эстафеты с мячом, которая объединила технику, точность и скорость принятия решений.

Футболисты – каждый сам за себя, но все одновременно, включая вратарей – должны были пройти девять станций, расположенных по всему полю. Задания на каждом этапе нужно было выполнить без ошибок, чтобы перейти к следующему.

Первый конкурс требовал точности: с линии штрафной площадки необходимо было попасть в перекладину. Те, кому это удавалось, продолжали участие в эстафете. Далее игрокам нужно было прокатить мяч так, чтобы он четко остановился в пределах заданного квадрата.

Следующие упражнения проверяли индивидуальную технику: с углового флажка необходимо было закрутить мяч в ворота верхом – отдельно правой и левой ногой. Для правшей дополнительным вызовом стала работа левой, и наоборот – левшам было непросто выполнять удар «неудобной» ногой.

Отдельное внимание привлек конкурс на координацию и чувство мяча: футболисты, набивая мяч в квадрате между фишками, должны были завершить упражнение точным ударом в специальную корзину. К слову, главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк еще до официального старта конкурса сумел попасть в цель с первой попытки.

Далее следовало упражнение на технику перебрасывания: с линии штрафной площадки нужно было закинуть мяч через одни ворота так, чтобы он влетел во вторые, расположенные сразу за первыми.

Финальным этапом стал слалом с завершением атаки – после одного отскока мяча от газона необходимо было попасть в малые ворота с расположенным в них манекеном. Игрок, который успешно проходил все станции, брал мяч в руки и спринтовал к финишной линии между двумя стойками.

Быстрее всех со всеми заданиями справился Назар Волошин, вторым финишировал Денис Попов, третьим – Николай Шапаренко, четвертым – Александр Караваев, пятым – Богдан Редушко. Именно эта пятерка стала победителями эстафеты.

Впрочем, на этом работа не завершилась. После поля команда продолжила восстановительные процедуры уже в отеле – на этот раз в формате аквааэробики.

Фотогалерея