Кирилл ОСИПЕНКО: «Очень рад, что забил за Динамо. Но это только начало»

Полузащитник «Динамо» Кирилл Осипенко рассказал о подготовке на сборах и поделился эмоциями от забитого мяча в контрольном матче за первую команду «бело-синих».

– Были разные дисциплины, немного поработали для эмоций. Ребята подняли настроение после игры. Сейчас у нас еще будет дополнительное занятие в бассейне. Все хорошо, провели тренировку и сейчас готовимся дальше.

– Расскажи, как для тебя прошла эстафета? Что удалось лучше всего, что было самым сложным?

– Самым сложным было сначала попасть в перекладину. Но все интересно, все футбольное, очень понравилось. Нам сначала сказали, что будет силовая работа с фишками, мы не знали, что это такое, но перед тренировкой сказали, что будет такого плана занятие, поэтому все супер.

– Это было на скорость – кто попадает, тот идет дальше. Когда кто-то другой попадает и у тебя остается мало времени, это не сбивает эмоционально?

– Конечно, ты бьешь-бьешь-бьешь, оно рядом, но не залетает. Тот, кто был последним, например, может прийти первым. Поэтому и интересное задание.

– Там Бражко последним добегал, был позади всех, но все равно вышло так, что он не попал в пятерку, которая была впереди.

– Да он был позади меня, намного дальше меня, но вышел впереди меня.

– Ты был в пятерке наказания, но мяч в тебя не попал. В кого попал, кому больше всего досталось из всех?

– Владу Захарченко и Славе Суркису.

– Вчера была игра, ты забил дебютный мяч за основную команду. Поделись впечатлениями, как это – забивать уже за взрослую команду «Динамо»?

– Конечно, эмоции очень хорошие, очень рад, что так получилось, но это только начало. Нужно продолжать работать, с каждым днем все больше и больше. Буду стараться делать это, чтобы больше играть и забивать.

Видеообзор матча. Динамо Киев (Украина) – Малишево (Косово) – 8:1

Фотогалерея. Кирилл Осипенко