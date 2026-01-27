Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
У «Шахтера» потенциально может появиться сразу два новых кандидата в сборную Украины. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что возможность получения украинского гражданства имеют не только Педринью, о котором говорили ранее, но и его партнер по команде Педро Энрике.
По словам источника, пока речь не идет о запущенном процессе паспортизации. Оба футболиста только получили предложение и обдумывают его. Игроки взвешивают плюсы и минусы, ведь получение паспорта означает полную ответственность гражданина Украины и соблюдение действующего законодательства, что несет определенные риски.
На данном этапе конкретного согласия ни от Педринью, ни от Педро Энрике нет, однако и категорического отказа тоже. Переговоры продолжаются, окончательное решение еще впереди.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ванат продолжает забивать за «Жирону»
Дюгарри считает, что ПСЖ допустил просчет, подписав украинца
Згадався Жуніор Мораес, який отримав паспорт і бив себе в груди що він прямо українець, а коли почалася війна, сказав "Яке громадянство? Яка ще така Україна? Нічого не знаю, я бразилець" і звалив в Ріо-де-Жанейро.
Куда не глянь. - одни педры и педриньи.
Бо деякі й по 10 років чекають і ніяк не дочекаються
Сытый уходи домой
Ты понюхай аромат
Ещё не съел - а уже рад
Съел моё творение
Поднялось настроение
Люди собираются
Шоу начинается
Достаю я свой лаваш
Я и повар - и торгаш
Посмотри-те на вертел
Я его весь день вертел
Всю начинку разложил
Нежно-нежно закрутил
Положил его на гриль
Чтоб кибаб хрустящий быль
Я добавил кур-кума
Чтобы был вкусный шаурма
Плюс секретный соусец
Я большой шаверма спец
Постоянные клиенты
Хлопают аплодисменты
Щас шаурмы вам дам
Знаю каждого по именам
Здравствуйте Толик, сядь за столик
Знаю ты шаурма-голик
Здравствуйте Саша, как жизнь там ваша?
Где ты был? Моя пропажа
Здравствуй Петя, старый друг
Что Иксель? Добавить лук?
Лучший шаурма без спорно
Все идут ка мне повторно
Насадил я на вертел
Курицу как хотел
Все на мой кебаб подсел
Я немножечко вспотел
Очереди я соберу
Вечерам и по утру
Руки - в масле, лоб - в поту
Я все лишнее протру
Продолжаю удивлять
И шедевры исполнять
Люди все дают мне пять
Продолжаю закручивать
Скидку даю всем кто просит
Кебаб не кто не просит
Мастер я кебабных дел
Ты получишь что хотел
Кончил кетчуп, лить нам нечем
Так как наступает вечер
Так что милый человечек
Говорю тебе до встречи
Пусть сегодня сладко спится
Мой продукт тебе приснится
Завтра приходи повторно
Шаурму скручу задорно
давно натуралізовані і ЗАХИЩАЮТЬ кольори своїх країн.