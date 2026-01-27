Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 08:29 |
42

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Энрике

У «Шахтера» потенциально может появиться сразу два новых кандидата в сборную Украины. Журналист Игорь Цыганык сообщил, что возможность получения украинского гражданства имеют не только Педринью, о котором говорили ранее, но и его партнер по команде Педро Энрике.

По словам источника, пока речь не идет о запущенном процессе паспортизации. Оба футболиста только получили предложение и обдумывают его. Игроки взвешивают плюсы и минусы, ведь получение паспорта означает полную ответственность гражданина Украины и соблюдение действующего законодательства, что несет определенные риски.

На данном этапе конкретного согласия ни от Педринью, ни от Педро Энрике нет, однако и категорического отказа тоже. Переговоры продолжаются, окончательное решение еще впереди.

По теме:
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Сергей Ребров натурализация Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Украинская ассоциация футбола смена гражданства Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Перший Серед Рівних в бані
Ринат, та закрий на**й ту свою академію Шахтаря, ви всеодно із неї жодного українського таланта навіть близько не підпускаєте до першої команди. Даже той жалкий ліміт в 4 чоловіки на полі намагаєтесь отаким чином обійти, усе що завгодно лиш би жодного українця не було на полі. 
+14
Перший Серед Рівних в бані
Паспорт чисто щоб на Євро чи ЧС пограти, ага, взагалі-то людина яка набуває громадянство України отримує і весь пакет обов'язків, зокрема такий обовязок як зі зброєю в руках захищати країну на війні. Хлопці готові в окопи?
Згадався Жуніор Мораес, який отримав паспорт і бив себе в груди що він прямо українець, а коли почалася війна, сказав "Яке громадянство? Яка ще така Україна? Нічого не знаю, я бразилець" і звалив в Ріо-де-Жанейро.
+14
Vitaliy Topiy
Кроти знову взялись за старе. Я проти всякої натуралізації, категорично!!! Рижий тарган хоче вирішити свої проблеми зарахунок збірної
+10
Петро
фк шахрай
+9
odiniznashih
А не много ли у нас Педров?
Куда не глянь. - одни педры и педриньи.
+9
Перший Серед Рівних в бані
Давайте натуралізуємо половину бразильців Шахтаря, щоб у них на полі грало 11 чорномазих. Це ж саме те, про що так мріє Шахтар, але ж на заваді цей чортів ліміт. 
+7
Умник
Не останавливайтесь
+7
Boodya
Цікаво тільки, чи пацани по 5 років прожили в Україні? Чи це десь по блату проскакують по громадянству?
Бо деякі й по 10 років чекають і ніяк не дочекаються 
+6
Денис Брегін
sania
Сором і ганьба, ганьба і сором! Вони кращі від Українців? Думаю відповідь можна дізнтися в гравців Колоса, ЛНЗ і далі за списком. ОЗУ кріт-банд знову хоче вирішити власні питання за рахунок України.. Гидота...
Der Gartenzwerg
Педріньо  та Педро - це якої країни буде збірна?
+5
Dynamo1927
ПедроСити если есть, то возьмём 
+4
Falko
Для повноти картини до педрінь треба ще якогось гомеса занатурити. У Шахти є кандидат. 
+3
Александр Шевченко
Получат паспорт и к ним сразу ТЦК придет, я правильно понимаю?
Counselor
Чим бiльше буде педрiнь в нашiй збiрнiй, тим iмовiрнiше в збiрнiй нарештi буде iноземний тренер.. Зорро в збiрну! 
Falko
Бачу, один любитель педрінь і гомесів уже прокинувся ))
+1
Vit18
Згоден з натуралізацією за умови невиклику до збірної 
+1
Nostradamus
Педро-педро-педро педро-пе
+1
0
alex1951alex
В Європі багато чорношкірих спортсменів грають за збірних своїх країн. Правда більшість з них 
давно натуралізовані  і ЗАХИЩАЮТЬ кольори своїх країн. 
