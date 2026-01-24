В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела
УЕФА подключился к делу вингера «Челси» Михаила Мудрика, который был отстранен в ноябре 2024 года после положительного допинг-теста.
По информации источника, в организации приняли важное решение – выступили с требованием к Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела и способствовать скорейшему возвращению игрока в состав лондонцев.
Отмечается, что футболист не употреблял допинг намеренно. Футболист близок к возвращению, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться, однако источник отмечает, что это вопрос дней/недель.
🚨🔵| BREAKING: UEFA has entered the Mykhailo Mudryk’s doping case, and has asked FA to act fast and make sure the player returned to Chelsea squads as soon as possible.— THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) January 24, 2026
Mudryk who was suspended in November 2024 after failing a doping test is currently drawing concerns from many… pic.twitter.com/qC6hMEp3lT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер считает, что британец способен победить
Единственный гол в матче забил Баркола