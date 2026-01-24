Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

УЕФА подключился к делу вингера «Челси» Михаила Мудрика, который был отстранен в ноябре 2024 года после положительного допинг-теста.

По информации источника, в организации приняли важное решение – выступили с требованием к Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела и способствовать скорейшему возвращению игрока в состав лондонцев.

Отмечается, что футболист не употреблял допинг намеренно. Футболист близок к возвращению, но пока нет точной даты, когда он сможет вернуться, однако источник отмечает, что это вопрос дней/недель.

допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси УЕФА
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
NikoKam1969
Він повертається. Є інформація, що вже цього тижня приступить до тренувань у "Челсі".
GloryUkraine
Всеодно дивно як швидко та рашистська шмара злиняла від цього бовдура. 
