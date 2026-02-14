14 февраля, в 22 туре Бундеслиги свой матч проведут Хоффенхайм – Фрайбург. Начало встречи запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Хоффенхайм

«Бело-синие» в этом сезоне набрали хороший ход, команда идет третьей в чемпионате, имея хорошие шансы попасть в Лиге чемпионов. В последнем туре Хоффенхайм уступил на выезде лидирующей Баварии – 1:5, на ход встречи повлияло удаление в составе гостей уже на 18-й минуте. Так прервалась серия из семи матчей без поражений, 6 побед и одна ничья.

Команда дома выиграла семь встреч кряду, перед этим трижды уступили. Хоффенхайм выглядит интересно, много забивает, уступая только грозной Баварии по этому показателю. У клуба шесть кадровых потерь перед этим противостоянием.

Фрайбург

В этом сезоне Фрайбургу непросто, в первую очередь из-за того, что приходится играть на два фронта. В чемпионате команда идет седьмой, отставая от шестого Байера на 6 очков, причем у конкурента еще есть игра в запасе.

Свой последний матч удалось выиграть дома у Вердера со счетом 1:0, причем почти весь второй тайм пришлось провести в меньшинстве из-за удаления Манзанби. Хорошо идут дела в Лиге Европы, где по итогам основного этапа удалось занять седьмое место, что позволило пробиться в 1/8 финала турнира. Четверо игроков не помогут партнерам в предстоящей битве.

Личные встречи

В первом круге команды расписали мировую – 1:1, оба мяча были забиты уже к 13-й минуте, стоит отметить, что Хоффенхайм играл лучше и был ближе к победе. Команды часто обмениваются забитыми мячами, эта ставка заходила в последних шести очных встречах.

Прогноз

Хозяева объяснимо котируются фаворитами, хотя Фрайбург точно не тот соперник, который легко отдаст победу. Я жду напряженного матча, в котором можно ожидать любого исхода. Учитывая статистику в очных противостояниях, можно смело делать ставку на обмен забитыми мячами за 1,66.