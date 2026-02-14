14 февраля на Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда совершила за последние годы некий футбольный дауншифтинг. Поневоле, но пребывания в квартете лидеров и выступления, причем достаточно успешные, в еврокубках заменили на борьбу за выживание. Причем это абсолютно не преувеличение: весной вылетевший Леганес опередили всего лишь на одно очко.

Так что при нынешнем наставнике, Алмейде, прибавить получилось безусловно. Другое дело, что критически не хватает стабильности. В итоге, громя Барселону и обыгрывая недавно Барселону, могли получить буквально через неделю 0:3 с Леванте или 1:4 с Мальоркой. А в прошлом туре, сровняв с Жироной на 90+ минуте, вообще-то клуб должен был проигрывать, ведь сразу привез себе пенальти. Но Ваната не было, а удар с точки ветерана, Стуани, был отражен вратарем.

Алавес

Клуб куда более стабилен в своих результатах. Он только изредка чем-то ярким запоминался. Но, главное, научился в Ла Лиге набирать без особенной нервотрепки достаточно очков, чтобы обеспечивать себе снова и снова продление прописки. Так было и в 2024/2025, что принес 42 очка и итоговую пятнадцатую ступеньку в таблице.

Сейчас получается традиционно не ярко, но в целом вполне неплохо. В кубке удалось дойти до четвертьфинала, но там немного сильнее был Реал Сосьедад. Да и в Примере пока что идут, набирая чуть больше очка в среднем за тур - такого достаточно, чтобы сохранять относительно комфортный отрыв от зоны вылета. Даже при том, что в крайнем туре довольно неожиданно уступили 0:2 Хетафе, причем дома!

Статистика личных встреч

Четырежды в шести крайних официальных поединках выигрывал Алавес. Но единственное поражение на этом отрезке он потерпел в нынешнем чемпионате, причем дома - сентябрьские 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают предпочтение, пусть и не безоговорочное, хозяевам. Но у соперника не меньше козырей, как и слабостей - берем нейтральные тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,73 по линии БК betking).