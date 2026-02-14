ОФИЦИАЛЬНО. Он играл за сборную Украины. Колос подписал опытного защитника
Даниил Хрипчук перебрался в расположение команды Руслана Костышина
Ковалевский Колос официально объявил о подписании украинского защитника Даниила Хрипчука. Об этом пишет пресс-служба ковалевского клуба.
«Поздравляем нашего новичка в Колосе! Итого к новым высотам», – говорится в сообщении.
Хрипчук – воспитанник харьковских команд ДЮСШ № 9 и «Металлист», а в ДЮФЛ с 2016 по 2020 годы выступал за киевское «Динамо».
В сентябре 2020 года подписал контракт с «Ворсклой». Выступал за юношескую и молодежную команду полтавчан. За первую команду «Ворсклы» дебютировал 17 апреля 2021 года в поединке 22-го тура УПЛ против «Зари» (4:2).
Всего Даниил провел за бело-зеленых 61 официальный матч, также он вызывался в юношескую сборную Украины (U-19)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам
Подопечные Игоря Костюка устроили шоу, в котором смогли обыграть соперника из Молдовы