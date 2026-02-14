Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 14:21 | Обновлено 14 февраля 2026, 14:53
ОФИЦИАЛЬНО. Он играл за сборную Украины. Колос подписал опытного защитника

Даниил Хрипчук перебрался в расположение команды Руслана Костышина

ФК Колос.

Ковалевский Колос официально объявил о подписании украинского защитника Даниила Хрипчука. Об этом пишет пресс-служба ковалевского клуба.

«Поздравляем нашего новичка в Колосе! Итого к новым высотам», – говорится в сообщении.

Хрипчук – воспитанник харьковских команд ДЮСШ № 9 и «Металлист», а в ДЮФЛ с 2016 по 2020 годы выступал за киевское «Динамо».

В сентябре 2020 года подписал контракт с «Ворсклой». Выступал за юношескую и молодежную команду полтавчан. За первую команду «Ворсклы» дебютировал 17 апреля 2021 года в поединке 22-го тура УПЛ против «Зари» (4:2).

Всего Даниил провел за бело-зеленых 61 официальный матч, также он вызывался в юношескую сборную Украины (U-19)

Колос Ковалевка Даниил Хрипчук трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
