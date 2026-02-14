Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:31
Товарищеские матчи, 13 февраля. Два победных спарринга Шахтера

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

14 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:31
Товарищеские матчи, 13 февраля. Два победных спарринга Шахтера
ФК Шахтер

13 лютого європейські команди провели товариські матчі, готуючись до відновлення національних чемпіонатів.

У цей день спаринги провели багато команд УПЛ.

Донецький Шахтар зіграв різними складами два матчі, здолавши грузинські команди Діла (3:2) та Руставі (3:0).

Товариські матчі. 13 лютого 2026

  • Мілсамі (Молдова) – Простейов (Чехія) – 3:1
  • Олександрія (Україна) – Динамо Батумі (Грузія) – 1:0
  • Зоря (Україна) – Ауда (Латвія) – 3:0
  • Буковина (Україна) – Полтава (Україна) – 1:0
  • Капфенберг (Австрія) – Флорідсдорфер (Австрія) – 1:1
  • Сарпсборг 08 (Норвегія) – Хам-Кам (Норвегія) – 3:2
  • Хіллерброд (Данія) – Хельсінгер (Данія) – 3:3
  • Шепші (Румунія) – Одорхею (Румунія) – 4:0
  • Верес (Україна) – Динамо Тбілісі (Грузія) – 2:0
  • ГІК (Фінляндія) – Хаммарбю (Швеція) – 1:2
  • Карпати Львів (Україна) – Тяньцзінь Тайгер (Китай) – 1:0
  • Стальова Воля (Польща) – Бронь Радом (Польща) – 1:0
  • Стяуа Бухарест (Румунія) – Хіндія Тирговіште (Румунія) – 1:2
  • Шахтар Донецьк (Україна) – Діла Горі (Грузія) – 3:2
  • Варта Познань (Польща) – Елана Торунь (Польща) – 1:2
  • Тромсе (Норвегія) – Брюне (Норвегія) – 1:0
  • Жиліна B (Словаччина) – Гонвед II (Угорщина) – 3:0
  • Острава B (Чехія) – Дордой Бішкек (Киргизстан) – 5:1
  • Скєрнєвіце (Польща) – Лех Познань II (Польща) – 4:1
  • Міддельфарт (Данія) – Їглава (Чехія) – 3:0
  • Опава (Чехія) – Кудрівка (Україна) – 2:1
  • А. Клагенфурт (Австрія) – Ілірія (Словенія) – 4:2
  • Аустрія Лустенау (Австрія) – Унтерхахінг (Німеччина) – 0:0
  • КФУМ Осло (Норвегія) – Конгсвінгер (Норвегія) – 1:1
  • Ліллестрем (Норвегія) – Стремсгодсет (Норвегія) – 4:4
  • Рух (Україна) – Гросуплє (Словенія) – 2:3
  • Славія Прага U20 (Чехія) – Дрезден U21 (Німеччина) – 2:2
  • Термез Сурхон (Узбекистан) – Алашкерт (Вірменія) – 2:3
  • Чжецзян Грінтаун (Китай) – Астана (Казахстан) – 2:2
  • Вердер Бремен II (Німеччина) – Фенікс Любек (Німеччина) – 2:3
  • Амштеттен (Австрія) – Адміра (Австрія) – 3:1
  • Вернаму (Швеція) – Ландскруна (Швеція) – 4:2
  • Победа Валандово (Північна Македонія) – Осогово (Північна Македонія) – 1:2
  • Руставі (Грузія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 0:3
  • Лієпая (Латвія) – Еребру (Швеція) – 0:3
  • Бранн (Норвегія) – Одд (Норвегія) – 6:1
  • Оберварт (Австрія) – АСК Фойтсберг (Австрія) – 1:2
  • Люн (Норвегія) – Старт (Норвегія) – 0:2
  • Флорідсдорфер (Австрія) – Донауфельд Відень (Австрія) – 0:3
  • Заглембє Сосновець (Польща) – Старовіце-Дольне (Польща) – 1:4
  • Санкт-Пельтен (Австрія) – Таборско (Чехія) – 0:0
  • Варта Серадз (Польща) – Радомско (Польща) – 6:0
  • Аустрія (Am) (Австрія) – Парндорф (Австрія) – 1:1
  • Брегенц (Австрія) – Лаутерах (Австрія) – 1:0
  • Валлерн/Санкт-Марієнкірхен (Австрія) – Мондзеє (Австрія) – 1:1
  • Вікінг (Норвегія) – АІК (Швеція) – 4:1
  • Герта Велс (Австрія) – Аско Едт (Австрія) – 1:1
  • Дітах (Австрія) – Санкт-Петер-ін-дер-Ау (Австрія) – 1:1
  • Дойчландсбергер (Австрія) – Вільдон (Австрія) – 4:3
  • Лоне (Німеччина) – Берзенбрюк (Німеччина) – 3:0
  • Несбю (Данія) – Герслев (Данія) – 8:0
  • Рапід II (Австрія) – Трайскірхен (Австрія) – 0:1
  • ТВЛ Електра (Австрія) – ЛАСК (Am) (Австрія) – 2:1
  • Тілльміч (Австрія) – Кальсдорф (Австрія) – 1:3
  • Хольбек (Данія) – Ісхей Болдклуб (Данія) – 3:1
  • Санкт-Йоганн (Австрія) – Зальфельден (Австрія) – 5:3
  • Пахерн (Австрія) – Вайц (Австрія) – 0:2
  • Бронь Радом (Польща) – П'ясечно (Польща) – 1:3
  • Вінер (Австрія) – АСК Іббс (Австрія) – 5:0
  • Оберварт (Австрія) – Адміра (Am) (Австрія) – 3:3
  • Хам (Німеччина) – Ханкофен-Хайлінг (Німеччина) – 2:2
  • Волкермаркт (Австрія) – Атус Фельден (Австрія) – 2:1
  • Леобендорф (Австрія) – Ляйтапродерсдорф (Австрія) – 5:2
  • Піттсбург (США) – Лаудун (США) – 2:1
  • Лос-Анджелес Гелаксі (США) – Реал Солт Лейк (США) – 3:3
  • Інді Елевен (США) – Чикаго Файр II (США) – 0:0
  • Ол. Грудзьондз (Польща) – Нотец Чарнкув (Польща) – 2:0

Відео матчів

товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Шахтер Донецк Дила Гори Рустави учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
