Товарищеские матчи, 13 февраля. Два победных спарринга Шахтера

13 лютого європейські команди провели товариські матчі, готуючись до відновлення національних чемпіонатів.

У цей день спаринги провели багато команд УПЛ.

Донецький Шахтар зіграв різними складами два матчі, здолавши грузинські команди Діла (3:2) та Руставі (3:0).

Товариські матчі. 13 лютого 2026

Мілсамі (Молдова) – Простейов (Чехія) – 3:1

Олександрія (Україна) – Динамо Батумі (Грузія) – 1:0

Зоря (Україна) – Ауда (Латвія) – 3:0

Буковина (Україна) – Полтава (Україна) – 1:0

Капфенберг (Австрія) – Флорідсдорфер (Австрія) – 1:1

Сарпсборг 08 (Норвегія) – Хам-Кам (Норвегія) – 3:2

Хіллерброд (Данія) – Хельсінгер (Данія) – 3:3

Шепші (Румунія) – Одорхею (Румунія) – 4:0

Верес (Україна) – Динамо Тбілісі (Грузія) – 2:0

ГІК (Фінляндія) – Хаммарбю (Швеція) – 1:2

Карпати Львів (Україна) – Тяньцзінь Тайгер (Китай) – 1:0

Стальова Воля (Польща) – Бронь Радом (Польща) – 1:0

Стяуа Бухарест (Румунія) – Хіндія Тирговіште (Румунія) – 1:2

Шахтар Донецьк (Україна) – Діла Горі (Грузія) – 3:2

Варта Познань (Польща) – Елана Торунь (Польща) – 1:2

Тромсе (Норвегія) – Брюне (Норвегія) – 1:0

Жиліна B (Словаччина) – Гонвед II (Угорщина) – 3:0

Острава B (Чехія) – Дордой Бішкек (Киргизстан) – 5:1

Скєрнєвіце (Польща) – Лех Познань II (Польща) – 4:1

Міддельфарт (Данія) – Їглава (Чехія) – 3:0

Опава (Чехія) – Кудрівка (Україна) – 2:1

А. Клагенфурт (Австрія) – Ілірія (Словенія) – 4:2

Аустрія Лустенау (Австрія) – Унтерхахінг (Німеччина) – 0:0

КФУМ Осло (Норвегія) – Конгсвінгер (Норвегія) – 1:1

Ліллестрем (Норвегія) – Стремсгодсет (Норвегія) – 4:4

Рух (Україна) – Гросуплє (Словенія) – 2:3

Славія Прага U20 (Чехія) – Дрезден U21 (Німеччина) – 2:2

Термез Сурхон (Узбекистан) – Алашкерт (Вірменія) – 2:3

Чжецзян Грінтаун (Китай) – Астана (Казахстан) – 2:2

Вердер Бремен II (Німеччина) – Фенікс Любек (Німеччина) – 2:3

Амштеттен (Австрія) – Адміра (Австрія) – 3:1

Вернаму (Швеція) – Ландскруна (Швеція) – 4:2

Победа Валандово (Північна Македонія) – Осогово (Північна Македонія) – 1:2

Руставі (Грузія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 0:3

Лієпая (Латвія) – Еребру (Швеція) – 0:3

Бранн (Норвегія) – Одд (Норвегія) – 6:1

Оберварт (Австрія) – АСК Фойтсберг (Австрія) – 1:2

Люн (Норвегія) – Старт (Норвегія) – 0:2

Флорідсдорфер (Австрія) – Донауфельд Відень (Австрія) – 0:3

Заглембє Сосновець (Польща) – Старовіце-Дольне (Польща) – 1:4

Санкт-Пельтен (Австрія) – Таборско (Чехія) – 0:0

Варта Серадз (Польща) – Радомско (Польща) – 6:0

Аустрія (Am) (Австрія) – Парндорф (Австрія) – 1:1

Брегенц (Австрія) – Лаутерах (Австрія) – 1:0

Валлерн/Санкт-Марієнкірхен (Австрія) – Мондзеє (Австрія) – 1:1

Вікінг (Норвегія) – АІК (Швеція) – 4:1

Герта Велс (Австрія) – Аско Едт (Австрія) – 1:1

Дітах (Австрія) – Санкт-Петер-ін-дер-Ау (Австрія) – 1:1

Дойчландсбергер (Австрія) – Вільдон (Австрія) – 4:3

Лоне (Німеччина) – Берзенбрюк (Німеччина) – 3:0

Несбю (Данія) – Герслев (Данія) – 8:0

Рапід II (Австрія) – Трайскірхен (Австрія) – 0:1

ТВЛ Електра (Австрія) – ЛАСК (Am) (Австрія) – 2:1

Тілльміч (Австрія) – Кальсдорф (Австрія) – 1:3

Хольбек (Данія) – Ісхей Болдклуб (Данія) – 3:1

Санкт-Йоганн (Австрія) – Зальфельден (Австрія) – 5:3

Пахерн (Австрія) – Вайц (Австрія) – 0:2

Бронь Радом (Польща) – П'ясечно (Польща) – 1:3

Вінер (Австрія) – АСК Іббс (Австрія) – 5:0

Оберварт (Австрія) – Адміра (Am) (Австрія) – 3:3

Хам (Німеччина) – Ханкофен-Хайлінг (Німеччина) – 2:2

Волкермаркт (Австрія) – Атус Фельден (Австрія) – 2:1

Леобендорф (Австрія) – Ляйтапродерсдорф (Австрія) – 5:2

Піттсбург (США) – Лаудун (США) – 2:1

Лос-Анджелес Гелаксі (США) – Реал Солт Лейк (США) – 3:3

Інді Елевен (США) – Чикаго Файр II (США) – 0:0

Ол. Грудзьондз (Польща) – Нотец Чарнкув (Польща) – 2:0

