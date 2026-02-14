Другие новости14 февраля 2026, 15:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 15:31
Товарищеские матчи, 13 февраля. Два победных спарринга Шахтера
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
13 лютого європейські команди провели товариські матчі, готуючись до відновлення національних чемпіонатів.
У цей день спаринги провели багато команд УПЛ.
Донецький Шахтар зіграв різними складами два матчі, здолавши грузинські команди Діла (3:2) та Руставі (3:0).
Товариські матчі. 13 лютого 2026
- Мілсамі (Молдова) – Простейов (Чехія) – 3:1
- Олександрія (Україна) – Динамо Батумі (Грузія) – 1:0
- Зоря (Україна) – Ауда (Латвія) – 3:0
- Буковина (Україна) – Полтава (Україна) – 1:0
- Капфенберг (Австрія) – Флорідсдорфер (Австрія) – 1:1
- Сарпсборг 08 (Норвегія) – Хам-Кам (Норвегія) – 3:2
- Хіллерброд (Данія) – Хельсінгер (Данія) – 3:3
- Шепші (Румунія) – Одорхею (Румунія) – 4:0
- Верес (Україна) – Динамо Тбілісі (Грузія) – 2:0
- ГІК (Фінляндія) – Хаммарбю (Швеція) – 1:2
- Карпати Львів (Україна) – Тяньцзінь Тайгер (Китай) – 1:0
- Стальова Воля (Польща) – Бронь Радом (Польща) – 1:0
- Стяуа Бухарест (Румунія) – Хіндія Тирговіште (Румунія) – 1:2
- Шахтар Донецьк (Україна) – Діла Горі (Грузія) – 3:2
- Варта Познань (Польща) – Елана Торунь (Польща) – 1:2
- Тромсе (Норвегія) – Брюне (Норвегія) – 1:0
- Жиліна B (Словаччина) – Гонвед II (Угорщина) – 3:0
- Острава B (Чехія) – Дордой Бішкек (Киргизстан) – 5:1
- Скєрнєвіце (Польща) – Лех Познань II (Польща) – 4:1
- Міддельфарт (Данія) – Їглава (Чехія) – 3:0
- Опава (Чехія) – Кудрівка (Україна) – 2:1
- А. Клагенфурт (Австрія) – Ілірія (Словенія) – 4:2
- Аустрія Лустенау (Австрія) – Унтерхахінг (Німеччина) – 0:0
- КФУМ Осло (Норвегія) – Конгсвінгер (Норвегія) – 1:1
- Ліллестрем (Норвегія) – Стремсгодсет (Норвегія) – 4:4
- Рух (Україна) – Гросуплє (Словенія) – 2:3
- Славія Прага U20 (Чехія) – Дрезден U21 (Німеччина) – 2:2
- Термез Сурхон (Узбекистан) – Алашкерт (Вірменія) – 2:3
- Чжецзян Грінтаун (Китай) – Астана (Казахстан) – 2:2
- Вердер Бремен II (Німеччина) – Фенікс Любек (Німеччина) – 2:3
- Амштеттен (Австрія) – Адміра (Австрія) – 3:1
- Вернаму (Швеція) – Ландскруна (Швеція) – 4:2
- Победа Валандово (Північна Македонія) – Осогово (Північна Македонія) – 1:2
- Руставі (Грузія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 0:3
- Лієпая (Латвія) – Еребру (Швеція) – 0:3
- Бранн (Норвегія) – Одд (Норвегія) – 6:1
- Оберварт (Австрія) – АСК Фойтсберг (Австрія) – 1:2
- Люн (Норвегія) – Старт (Норвегія) – 0:2
- Флорідсдорфер (Австрія) – Донауфельд Відень (Австрія) – 0:3
- Заглембє Сосновець (Польща) – Старовіце-Дольне (Польща) – 1:4
- Санкт-Пельтен (Австрія) – Таборско (Чехія) – 0:0
- Варта Серадз (Польща) – Радомско (Польща) – 6:0
- Аустрія (Am) (Австрія) – Парндорф (Австрія) – 1:1
- Брегенц (Австрія) – Лаутерах (Австрія) – 1:0
- Валлерн/Санкт-Марієнкірхен (Австрія) – Мондзеє (Австрія) – 1:1
- Вікінг (Норвегія) – АІК (Швеція) – 4:1
- Герта Велс (Австрія) – Аско Едт (Австрія) – 1:1
- Дітах (Австрія) – Санкт-Петер-ін-дер-Ау (Австрія) – 1:1
- Дойчландсбергер (Австрія) – Вільдон (Австрія) – 4:3
- Лоне (Німеччина) – Берзенбрюк (Німеччина) – 3:0
- Несбю (Данія) – Герслев (Данія) – 8:0
- Рапід II (Австрія) – Трайскірхен (Австрія) – 0:1
- ТВЛ Електра (Австрія) – ЛАСК (Am) (Австрія) – 2:1
- Тілльміч (Австрія) – Кальсдорф (Австрія) – 1:3
- Хольбек (Данія) – Ісхей Болдклуб (Данія) – 3:1
- Санкт-Йоганн (Австрія) – Зальфельден (Австрія) – 5:3
- Пахерн (Австрія) – Вайц (Австрія) – 0:2
- Бронь Радом (Польща) – П'ясечно (Польща) – 1:3
- Вінер (Австрія) – АСК Іббс (Австрія) – 5:0
- Оберварт (Австрія) – Адміра (Am) (Австрія) – 3:3
- Хам (Німеччина) – Ханкофен-Хайлінг (Німеччина) – 2:2
- Волкермаркт (Австрія) – Атус Фельден (Австрія) – 2:1
- Леобендорф (Австрія) – Ляйтапродерсдорф (Австрія) – 5:2
- Піттсбург (США) – Лаудун (США) – 2:1
- Лос-Анджелес Гелаксі (США) – Реал Солт Лейк (США) – 3:3
- Інді Елевен (США) – Чикаго Файр II (США) – 0:0
- Ол. Грудзьондз (Польща) – Нотец Чарнкув (Польща) – 2:0
