Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 16:07 |
434
0

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

ФК Динамо

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).

