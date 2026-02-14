Украина. Премьер лига14 февраля 2026, 16:07 |
434
0
Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
14 февраля 2026, 16:07 |
434
0
Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.
14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).
Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 февраля 2026, 05:02 5
Португалец готов вернуться в «Спортинг»
Футбол | 14 февраля 2026, 15:24 0
Кристофер Нваезе подхватил болезнь
Футбол | 14.02.2026, 08:57
Футбол | 14.02.2026, 06:45
Футбол | 14.02.2026, 09:30
Комментарии 0
Популярные новости
12.02.2026, 20:25 19
13.02.2026, 09:04 13
13.02.2026, 06:23 9
13.02.2026, 07:02
13.02.2026, 20:01 6
13.02.2026, 13:03 3
14.02.2026, 02:44
13.02.2026, 16:59 2