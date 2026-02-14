Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Для подопечных Игоря Костюка это второй спарринг игрового дня. В утреннем матче другим составом Динамо обыграло Зимбру Кишинев (5:3).

Динамо Киев – РФШ Рига. Видео голов и обзор (обновляется)