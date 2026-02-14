Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Динамо открыло счет. Бражко издалека забил отличный гол
Украина. Премьер лига
14 февраля 2026, 17:32 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:37
632
1

Хавбек Динамо разрядил свою пушку в спарринге против РФШ Рига

ФК Динамо

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте Динамо открыло счет. Владимир Бражко издалека забил отличный гол

Видеозапись матча

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владимир Бражко РФШ Рига Динамо - РФШ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
AK.228
🤢
