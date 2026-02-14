ВИДЕО. Динамо открыло счет. Бражко издалека забил отличный гол

Киевское Динамо проводит заключительный контрольный матчи на сборах в зимнее межсезонье.

14 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда РФШ Рига из Латвии.

На 61-й минуте Динамо открыло счет. Владимир Бражко издалека забил отличный гол

Хавбек Динамо разрядил свою пушку в спарринге против РФШ Рига (1:0)

ГОЛ! 1:0. Владимир Бражко, 61 мин

Видеозапись матча