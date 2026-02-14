WTA14 февраля 2026, 18:51 |
325
2
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Каролина Мухова в решающем поединке одолела Викторию Мбоко и завоевала трофей
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) стала чемпионкой хардового турнира WТА 1000 в Дохе, Катар.
В финале чешка в двух сетах переиграла Викторию Мбоко (Канада, WTA 13) за 1 час и 35 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. Финал
Каролина Мухова (Чехия) [14] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 6:4, 7:5
Вікторії не засмучуватись. Там такий потенціал, що бульботварюці можна починати хвилюватися.