Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
14 февраля 2026, 18:51 |
325
2

Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе

Каролина Мухова в решающем поединке одолела Викторию Мбоко и завоевала трофей

14 февраля 2026, 18:51 |
325
2 Comments
Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) стала чемпионкой хардового турнира WТА 1000 в Дохе, Катар.

В финале чешка в двух сетах переиграла Викторию Мбоко (Канада, WTA 13) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. Финал

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 6:4, 7:5

По теме:
Каролина Мухова – Виктория Мбоко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мухова одолела Саккари в трех сетах и пробилась в финал турнира в Дохе
Остапенко уступила 19-летней Мбоко в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе
Каролина Мухова Виктория Мбоко WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14 февраля 2026, 16:41 11
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта

Марен Киркейде расстроила на финише болельщиков из Франции

Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Футбол | 14 февраля 2026, 08:57 4
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление

Парижане сенсационно проиграли 1:3 «Ренну»

Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Теннис | 14.02.2026, 13:50
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
Жеребьевка турнира WTA 1000 в Дубае. С кем сыграют Свитолина и Ястремская?
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Футбол | 14.02.2026, 09:22
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Нарешті Мушка виграла другий свій титул. Тому є надія, що і Марта, яка теж з серії "ось-ось" в 29 років щось виграє.
 Вікторії не засмучуватись. Там такий потенціал, що бульботварюці можна починати хвилюватися.
Ответить
0
Falko
Мушку Бульдозер не подужав. Отаке життя.
Ответить
0
Популярные новости
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 20:51 2
Футбол
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
Михаилу Мудрику хотят запретить посещать страну
13.02.2026, 09:04 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем