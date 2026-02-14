Определена чемпионка престижного турнира WTA 1000 в Дохе

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 19) стала чемпионкой хардового турнира WТА 1000 в Дохе, Катар.

В финале чешка в двух сетах переиграла Викторию Мбоко (Канада, WTA 13) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. Финал

Каролина Мухова (Чехия) [14] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 6:4, 7:5