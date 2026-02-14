Манчестер Сити установил новый рекорд Кубка Англии
«Горожане» имеют серию из 17 подряд побед в домашних матчах турнира
Манчестер Сити, победив в матче 1/16 финала Кубка Англии Солфорд Сити, превзошел достижение Ливерпуля по количеству домашних побед подряд в турнире.
Команды с самой длинной серией домашних побед в Кубке Англии
- 17 – Манчестер Сити (с 2015 года)
- 16 – Ливерпуль (1939 – 1955)
Вспомним, кого побеждали «горожане» в этих 17 матчах.
Победная домашняя серия Манчестер Сити в Кубке Англии (17)
2025/26: Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0
2025/26: Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1
2024/25: Манчестер Сити – Плимут Аргайл – 3:1
2024/25: Манчестер Сити – Селфорд – 8:0
2023/24: Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
2023/24: Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
2022/23: Манчестер Сити – Бернли – 6:0
2022/23: Манчестер Сити – Арсенал – 1:0
2022/23: Манчестер Сити – Челси – 4:0
2021/22: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1
2020/21: Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
2019/20: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0
2019/20: Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1
2018/19: Манчестер Сити – Суонси – 3:2
2018/19: Манчестер Сити – Ньюпорт – 4:1
2018/19: Манчестер Сити – Бернли – 5:0
2018/19: Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0
