Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 февраля 2026, 19:46 |
Манчестер Сити установил новый рекорд Кубка Англии

«Горожане» имеют серию из 17 подряд побед в домашних матчах турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити, победив в матче 1/16 финала Кубка Англии Солфорд Сити, превзошел достижение Ливерпуля по количеству домашних побед подряд в турнире.

Команды с самой длинной серией домашних побед в Кубке Англии

  • 17 – Манчестер Сити (с 2015 года)
  • 16 – Ливерпуль (1939 – 1955)

Вспомним, кого побеждали «горожане» в этих 17 матчах.

Победная домашняя серия Манчестер Сити в Кубке Англии (17)

2025/26: Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0
2025/26: Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1
2024/25: Манчестер Сити – Плимут Аргайл – 3:1
2024/25: Манчестер Сити – Селфорд – 8:0
2023/24: Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:0
2023/24: Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
2022/23: Манчестер Сити – Бернли – 6:0
2022/23: Манчестер Сити – Арсенал – 1:0
2022/23: Манчестер Сити – Челси – 4:0
2021/22: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1
2020/21: Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0
2019/20: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0
2019/20: Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1
2018/19: Манчестер Сити – Суонси – 3:2
2018/19: Манчестер Сити – Ньюпорт – 4:1
2018/19: Манчестер Сити – Бернли – 5:0
2018/19: Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0

Ман Сити разобрался с Солфордом, оформив выход в 1/8 финала Кубка Англии
Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Астон Вилла – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
