Манчестер Сити установил новый рекорд Кубка Англии

Манчестер Сити, победив в матче 1/16 финала Кубка Англии Солфорд Сити, превзошел достижение Ливерпуля по количеству домашних побед подряд в турнире.

Команды с самой длинной серией домашних побед в Кубке Англии

17 – Манчестер Сити (с 2015 года)

16 – Ливерпуль (1939 – 1955)

Вспомним, кого побеждали «горожане» в этих 17 матчах.

Победная домашняя серия Манчестер Сити в Кубке Англии (17)

2025/26: Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0

2025/26: Манчестер Сити – Эксетер Сити – 10:1

2024/25: Манчестер Сити – Плимут Аргайл – 3:1

2024/25: Манчестер Сити – Селфорд – 8:0

2023/24: Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед – 2:0

2023/24: Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

2022/23: Манчестер Сити – Бернли – 6:0

2022/23: Манчестер Сити – Арсенал – 1:0

2022/23: Манчестер Сити – Челси – 4:0

2021/22: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:1

2020/21: Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0

2019/20: Манчестер Сити – Фулхэм – 4:0

2019/20: Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1

2018/19: Манчестер Сити – Суонси – 3:2

2018/19: Манчестер Сити – Ньюпорт – 4:1

2018/19: Манчестер Сити – Бернли – 5:0

2018/19: Манчестер Сити – Ротерхэм – 7:0